UDI y RN anuncian que pasarán a Hugo Gutiérrez a tribunal de ética de la cámara por sus palabras contra funcionarios de la armada

Desde las bancadas del oficialismo en la Cámara reaccionaron al bullado video en que se advierte al diputado Hugo Gutiérrez (PC) resistirse a un control solicitado por funcionarios de la Armada en Iquique. Por una parte, el diputado Juan Antonio Coloma anunció que la UDI solicitará que el diputado pase al Tribunal de Ética de la corporación.

“Los hechos que vimos respecto del control que le hacen al diputado Hugo Gutiérrez son gravísimos -dice Coloma en una declaración pública-. En primer lugar, por el evidente abuso de poder en su actuar con los miembros de las Fuerzas Armadas. Y en segundo, por las amenazas y las mentiras que les señala a ellos mismos”.

“Es por esto que desde la UDI pasaremos al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados a Hugo Gutiérrez por su actuar”, agregó.

Según Coloma, la acusación se fundamenta en las palabras de Gutiérrez a los efectivos militares registradas en el video. “Aquí lo que vemos es a un diputado que cree que está al margen de la ley, que no duda en amenazar, en abusar de su poder para sacar una ventaja personal y que miente en sus hechos”.

A su vez, el congresista del gremialismo respaldó la acción de los militares. “Lo que vemos son fuerzas armadas que cumplen con su deber legal y constitucional de fiscalizar a las personas”.

Según Gutiérrez “la reacción mía es proporcional a la forma en que actuaron”, pues asegura que los militares no le hicieron un control formal en regla, sino que lo interceptaron en un estacionamiento tras sacar una foto a un regimiento con su teléfono. “Al ver eso me molesto porque no había ningún control de nadie, estaba en un estacionamiento”, dijo a CNN Chile.

No es la primera arremetida de la UDI contra Gutiérrez. Para el próximo viernes se esperan los alegatos ante el TC sobre la solicitud de destitución del congresista, impulsada por el gremialismo, invocando el artículo 60 de la carta fundamental. Esta se sustenta en unos dibujos -que se afirma fueron hechos por niños-, subidos por el diputado por Iquique a sus redes sociales, en que se ve al Presidente Piñera muerto.

También en RN

Por otra parte, el diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, anunció que también solicitará que el caso de Gutiérrez pase al mentado Tribunal de ética. “Creo que no corresponde que, quienes ejercemos cargos de autoridad, nos creamos más autoridad que quienes nos tienen que fiscalizar”, señaló en un registro de video.

Horas antes, el mismo congresista del distrito 8 comentó el video a través de un post en su cuenta de Twitter. “Veo imágenes del diputado Hugo Gutiérrez diciéndole a miembros de FFAA que es ‘más autoridad’ que ellos. Primero eso no es cierto, los diputados no tenemos títulos nobiliarios y DEBEMOS dar el ejemplo”.