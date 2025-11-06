“Una renuncia formal no es una renuncia espiritual”: Kaiser y Matthei cuestionan eventual distancia de Jara del PC

La mañana de este jueves, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, afirmó que si es que llega a La Moneda es “bien probable” que suspenda o renuncie a su militancia PC.

Esto, según explicó la exministra del Trabajo, para “ahorrar problemas” y dar “señales claras” de que ella gobernará con una coalición y no solo con los comunistas.

Sus declaraciones fueron cuestionadas por sus pares opositores Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) al salir de una actividad con el arzobispo de Santiago Fernando Chomalí.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Yo la verdad es que no creo necesariamente que exista una posibilidad de desconectarse tan rápidamente de 30, 40 años de historia personal. Creo que existe una razón por la cual el Partido Comunista la nominó como candidata al Partido Comunista a la Presidencia de la República, y esa razón es porque ella es leal al Partido Comunista”, planteó Kaiser.

“Entonces, una renuncia formal, aunque así fuere , una renuncia formal no es una renuncia espiritual , y el problema que nosotros tenemos es con un ideario, no es con un documento en el Servel”, agregó.

Minutos más tarde, la exalcaldesa de Providencia acotó: “Yo recuerdo que el presidente Piñera también renunció a Renovación Nacional y sin embargo la sede de Renovación Nacional lleva su nombre, o sea, él renunció como una forma de dar garantías a todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era renovación nacional”.

“En el caso de Jeanette Jara, está bien, yo no creo que ella llegue a ser presidente, en primer lugar y espero que no sea presidente. Pero si llegase y renunciara al Partido Comunista, está bien, pero todo el mundo también va a saber que es comunista ”, culminó la gremialista.