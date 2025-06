“Uno no es monedita de oro”: Landerretche reafirma críticas contra sectores oficialistas

“Uno no es monedita de oro”. Con esta frase, Óscar Landerretche reafirmó y profundizó sus críticas hacia los liderazgos de la izquierda que, a su juicio, han protagonizado “la implosión autodestructiva” del sector en los últimos años.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el economista emitió una declaración tras una semana marcada por la controversia en torno a sus opiniones contra sectores del oficialismo.

“Halaga que las opiniones que uno tiene generen tanto interés, sorprende en verdad”, escribió el exdirector de Codelco, quien ha expresado su respaldo a la precandidatura presidencial de Carolina Tohá (PPD), aunque insiste en que no forma parte de su comando ni busca tener un rol formal en la campaña.

En el escrito, Landerretche planteó que “el juicio que tengo sobre el actuar irresponsable, la frivolidad, el infantilismo, la mitomanía crónica y, por sobre todo, la falta de integridad de muchos de los liderazgos que han capitaneado la implosión autodestructiva de la izquierda chilena durante los últimos años es, en realidad, mucho peor de lo que he expresado en público ”.

El académico subrayó que en entrevistas recientes ha intentado ser “cauto y respetuoso”, aunque “muy claro” en sus reproches.

También recalcó que desde un inicio dejó claro que no habla a nombre de ninguna campaña. “Nada de lo que dijera debía ser tomado como propuesta programática de dicha campaña ni ninguna otra”, precisó.

Las palabras de Landerretche se producen a pocas horas del Foro Primarias celebrado este sábado en el Estadio Nacional, donde representantes de los comandos de Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS) y la propia Tohá se reunieron para discutir sobre la unidad del progresismo. Sin embargo, las declaraciones del economista dominaron el punto de prensa posterior a la cita.

Durante la semana, el economista había encendido el debate al señalar en el medio La Segunda que no necesariamente votaría por Winter o Jeannette Jara (PC) si alguno de ellos ganara las primarias.

Posteriormente, en una entrevista posterior con Radio Infinita, agregó que “me gustaría que, si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo (...) Convertir el país en un maldito infierno (...), quemar iglesias ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido”.

Estas afirmaciones generaron molestia en los sectores aludidos, y varios dirigentes del PC y del Frente Amplio cuestionaron el tono y el contenido de sus dichos, acusándolo de fomentar divisiones en un momento donde el progresismo enfrenta el desafío de construir una alternativa unitaria.

Pese a las reacciones, Landerretche ha insistido en su rol como “independiente crítico”, indicando en redes sociales que “si le hacen sentido a algunas personas, bien, me alegra contribuir a su reflexión y deliberación. Si a otros ofende, qué le vamos a hacer, uno no es monedita de oro”.

Voces de la oposición y de algunos sectores del oficialismo más cercanos al Socialismo Democrático han valorado su visión, aunque también llaman a no perder el foco en la unidad de cara a las primarias del próximo 29 de junio.