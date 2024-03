Vallejo llama a respetar acuerdo sobre presidencia de la Cámara y dice que diputados deben resolver

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, insistió este lunes en el llamado a que se cumpla el acuerdo de la Cámara de Diputados que debía llevar a la presidencia de la mesa al Partido Comunista.

Tras el quiebre del pacto de gobernabilidad del Senado, que llevó al oficialismo a perder su cupo en la testera, en el sector temen que las negociaciones de Chile Vamos con el Partido de la Gente y tiendas como Amarillos y Demócratas los aparten también de la mesa de la Cámara Baja.

Consultada por el tema en La Moneda, Vallejo sostuvo que el interés del gobierno en este caso “no tiene que ver con cupos, tiene que ver con respetar acuerdos, tiene que ver con respetar la palabra empeñada”.

“Esto no se trata de un cupo en específico, de un partido en específico, sino que se trata de que tenemos un Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, que tiene representantes que esperamos demuestren que son capaces de cumplir sus acuerdos. Eso no sucedió en el Senado, y lo dijimos, y nos pareció lamentable, pero esperamos que sí pueda cumplirse y pueda suceder en la Cámara de Diputados”, manifestó la vocera.

Sectores del oficialismo llamaron al Ejecutivo a interceder para garantizar el cumplimiento del acuerdo y evitar que el sector termine perdiendo también la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Nosotros le informamos al Ejecutivo lo que se está haciendo en el Congreso, buscando que se cumpla y se mantenga y se respete el pacto administrativo acordado para los cuatro años en la Cámara de Diputados, y no se divida la situación vergonzosa generada por la derecha en el Senado. Nosotros esperamos que en la Cámara sí se cumpla el acuerdo, le corresponda a un partido, en este caso al Partido Comunista, presidir la mesa”, señaló el diputado y presidente de Acción Humanista (AC), Tomás Hirsch.

Vallejo precisó que “el Ejecutivo tiene un rol facilitador a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero los parlamentarios y parlamentarias tienen que hacer su propio trabajo”.

“Son todas personas adultas que fueron elegidas popularmente, y que ellos firmaron un compromiso que ellos mismos tienen que ser capaces de cumplir. No tiene que venir siempre el gobierno para solucionarles los problemas”, advirtió la ministra.

“Salgamos de esa lógica. No puede ser que el gobierno siempre sea responsable de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de lo que no hacemos. Cada uno tiene que cumplir su propia función y su propia tarea también. Nosotros vamos a promover los acuerdos, vamos a promover los entendimientos, vamos a tratar de facilitar los entendimientos, pero no se nos pueden adjudicar responsabilidades que son de otro poder del Estado. Porque todos son, insisto, bastante grandes también para poder resolver sus propias diferencias”, recalcó.