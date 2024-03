Vallejo niega falta de comunicación con embajada israelí: “En Cancillería no ha habido ninguna solicitud formal de reunión”

Este lunes la ministra vocera, Camila Vallejo, abordó nuevamente las acusaciones del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien el domingo aseguró que el gobierno tiene un “historial largo de una política muy anti-israelí transversal” y que desde hace cinco meses no tiene respuesta del Ejecutivo a sus consultas. Todo esto, en medio de la polémica que suscitó la decisión de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024.

“Nosotros no vamos a entrar en polémicas con el embajador, pero ustedes saben que la diplomacia se resuelve por las vías diplomáticas. Y la información que nos ha dado hasta la fecha Cancillería es que, respecto a las contrapartes con las que se relacionan las y los embajadores en la Cancillería, no ha habido ninguna solicitud formal de reunión”, acotó al respecto la secretaria de Estado.

Además, negó que el gobierno tenga una postura antisemita, ya que si así fuera -dijo- “no tendríamos una relación diplomática como la hemos sostenido históricamente en nuestro país con Israel”.

“El problema no es el pueblo de Israel, ni su creencia, ni su religión, ni nada por el estilo. El problema es que tenemos un conflicto donde un Estado en particular ha incumplido los estándares internacionales o del derecho internacional. Y lo ha incumplido de manera sistemática. Y el resultado de eso es que hay 30.000 civiles que han sido masacrados producto de los ataques, de ese Estado, contra población palestina. De esos, la gran mayoría son mujeres y niños. ¿Cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a esa realidad?”, sostuvo.

“No caigamos en el juego del supuesto antisemitismo”

Según la portavoz de La Moneda, desde el retorno a la democracia el país “tiene una sola línea en estas cosas: defender los tratados internacionales, defender el derecho humanitario, defender los derechos humanos independientes del color político del gobierno que los conduzca”. Por ello, dijo que van a ser “siempre defensores implacables con nuestra política internacional, que además la define el presidente de la República, pero que él ha respetado”.

Esa postura, agregó, “ha sido un legado histórico que se ha traspasado de gobierno tras gobierno, aunque hemos tenido gobiernos de distintos signos políticos”.

Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Así las cosas, la ministra llamó a que “no caigamos en el juego del supuesto antisemitismo, seamos capaces de diferenciar. Todos respetamos a la población, y respetamos evidentemente la legitimidad de un gobierno que ha sido electo. Pero no por eso vamos a respetar, o vamos a aceptar y tolerar, que un Estado masacre a otro pueblo”.

En ese sentido, y tal como lo hizo el Presidente Gabriel Boric la semana pasada, la titular de la Segegob comparó la exclusión de Israel de la FIDAE con la decisión del exmandatario Sebastián Piñera de suspender la invitación a Rusia a ese mismo evento en 2022, tras la invasión a Ucrania.

“El expresidente Sebastián Piñera tomó la misma decisión de no invitar a empresas asociadas a la industria armamentista de Rusia, porque consideraba que había que dar una señal. Hicimos lo mismo considerando el nivel de gravedad que tiene este caso en particular, porque no estamos hablando de efectivos militares o de organizaciones terroristas. Estamos hablando de población civil. Y estamos hablando de niños, y estamos hablando de mujeres”, cerró.