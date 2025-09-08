Vallejo rechaza exigencia UDI de excluir a Elizalde en debate por voto obligatorio: “Todos queremos un acuerdo, pero no es excusa para vetar ministros”

La ministra Camila Vallejo, abordó durante este lunes la discusión que se ha generado por el proyecto que busca reponer las multas por no acudir a votar en las elecciones.

Consultada sobre la dicusión durante la vocería de esta jornada, y en cuanto a cuál sería la cifra de la multa, Vallejo expresó que no iba a adelantar guarismos ya que “eso es parte de las conversaciones” que la ministra Lobos está teniendo con los parlamentarios y los partidos y así “lograr el entendimiento que permita destapar esta situación”.

“Pero por cierto que hay que tener distintas consideraciones para fijar el guarismo”, reiteró esta jornada. “La vez pasada fue un guarismo plano, ahora la idea es que sea diferenciado (...) en consideración obviamente a la realidad país y la experiencia que tuvimos la vez pasada en torno a esta obligación traducida en sanciones con multa.”

Por otra parte, consultada sobre la exigencia de la bancada UDI al Presidente Gabriel Boric para excluir al ministro Álvaro Elizalde de esta negociación, Vallejo fue tajante en rechazar la solicitud.

“Quien lleva las conversaciones es la ministra Macarena Lobos y así lo hemos señalado, pero eso no quiere decir que la oposición tenga que estar vetando ministros o tenga que estar boicoteando la legislació n”, señaló.

“Insisto: todos queremos un entendimiento, todos queremos un acuerdo para poder resolver esto, pero eso no es excusa para vetar ministros o para estar impidiendo que la ley de ferias libres se discuta, porque ¿qué culpa tienen los feriantes del desacuerdo que todavía persiste en materia de multa?“, cuestionó.

Asimismo, Vallejo hizo hincapie en tratar de centrar la discusión “en lo que es importante, en que todos pongamos el esfuerzo en lograr destrabar esta materia y no estar ni vetando ministros ni tampoco impidiendo que otras legislaciones avancen que son beneficiosas para nuestros compatriotas”.