Vallejo refuerza defensa a gestión del gobierno en materia migratoria y reitera que el tema se usa “como botín electoral”

La mañana de este martes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reforzó su defensa a la gestión del Ejecutivo en materia migratoria, ante la arremetida que los candidatos presidenciales han mantenido estos días.

Y es que tanto José Antonio Kast (republicano) como Jeannette Jara (PC) han lanzado duras críticas al gobierno, a propósito de la situación que enfrenta hoy nuestra frontera con Perú.

Ayer, en su habitual vocería de los lunes, Vallejo ya planteó que el Ejecutivo ha tomado acciones desde el primer momento de la crisis migratoria y, aludiendo a los dichos de Jara y Kast, señaló que este es un problema que se usa como “botín electoral”.

Esa misma posición reforzó hoy al ser consultada sobre el punto. “Tenemos un problema, creo que en Chile y probablemente en el mundo, que el tema migratorio se usa como botín electoral , porque es una preocupación muy sensible para la gente, tanto para los migrantes como para los nacionales. Y, lamentablemente, es lo que sucede en contextos electorales recurrentemente”.

“Por eso, es tan importante que la gente estudie, lea, se informe bien de las distintas propuestas para no caer en engaños y, obviamente, también para poder evaluar cuáles de las promesas o propuestas son realmente efectivas y contribuyen a solucionar el problema”, agregó la ministra.

Luego, al ser requerida sobre si existe desconocimiento por parte de la candidata Jara, Vallejo contestó: “Nosotros hemos estado tomando medidas desde que el gobierno peruano decidió reforzar su frontera. Eso llevó a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior, particularmente Senapred, pero también con Cancillería, también con Seguridad Pública, que son las instituciones que al menos deben estar coordinadas, y eso implica el trabajo de la delegación, de nuestros seremis en la región, etc.“.

Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú, por alaraca del Gobernador Diego Pago. Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

“Yo, la verdad, es que no puedo culpar a los candidatos por no tener esa información. Muchas veces a través de la prensa quizás no se sabe eso, a través de los medios de comunicación no se alcanzó a saber, a comunicar. Sin embargo, son cosas que se han estado haciendo”, continuó.

“Y el resto, obviamente, la candidata y el candidato tendrán estilos distintos para abordar los problemas. Lo que yo puedo decir por parte del Ejecutivo es que el Ejecutivo ha actuado desde el momento que el gobierno peruano anunció esta medida para reforzar lo que ya venía haciendo, porque el gobierno ha estado trabajando intensamente en las fronteras”, culminó la ministra.