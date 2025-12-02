VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vallejo refuerza defensa a gestión del gobierno en materia migratoria y reitera que el tema se usa “como botín electoral”

    Los dos aspirantes a La Moneda no han escondido sus reparos a la gestión del gobierno en materia migratoria a propósito de la situación que enfrenta hoy nuestra frontera con Perú.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La mañana de este martes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reforzó su defensa a la gestión del Ejecutivo en materia migratoria, ante la arremetida que los candidatos presidenciales han mantenido estos días.

    Y es que tanto José Antonio Kast (republicano) como Jeannette Jara (PC) han lanzado duras críticas al gobierno, a propósito de la situación que enfrenta hoy nuestra frontera con Perú.

    Ayer, en su habitual vocería de los lunes, Vallejo ya planteó que el Ejecutivo ha tomado acciones desde el primer momento de la crisis migratoria y, aludiendo a los dichos de Jara y Kast, señaló que este es un problema que se usa como “botín electoral”.

    Esa misma posición reforzó hoy al ser consultada sobre el punto. “Tenemos un problema, creo que en Chile y probablemente en el mundo, que el tema migratorio se usa como botín electoral, porque es una preocupación muy sensible para la gente, tanto para los migrantes como para los nacionales. Y, lamentablemente, es lo que sucede en contextos electorales recurrentemente”.

    “Por eso, es tan importante que la gente estudie, lea, se informe bien de las distintas propuestas para no caer en engaños y, obviamente, también para poder evaluar cuáles de las promesas o propuestas son realmente efectivas y contribuyen a solucionar el problema”, agregó la ministra.

    Luego, al ser requerida sobre si existe desconocimiento por parte de la candidata Jara, Vallejo contestó: “Nosotros hemos estado tomando medidas desde que el gobierno peruano decidió reforzar su frontera. Eso llevó a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior, particularmente Senapred, pero también con Cancillería, también con Seguridad Pública, que son las instituciones que al menos deben estar coordinadas, y eso implica el trabajo de la delegación, de nuestros seremis en la región, etc.“.

    Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú, por alaraca del Gobernador Diego Pago. Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    “Yo, la verdad, es que no puedo culpar a los candidatos por no tener esa información. Muchas veces a través de la prensa quizás no se sabe eso, a través de los medios de comunicación no se alcanzó a saber, a comunicar. Sin embargo, son cosas que se han estado haciendo”, continuó.

    “Y el resto, obviamente, la candidata y el candidato tendrán estilos distintos para abordar los problemas. Lo que yo puedo decir por parte del Ejecutivo es que el Ejecutivo ha actuado desde el momento que el gobierno peruano anunció esta medida para reforzar lo que ya venía haciendo, porque el gobierno ha estado trabajando intensamente en las fronteras”, culminó la ministra.

    Más sobre:MigraciónPerúJosé Antonio KastJeannette JaraGobiernoCamila Vallejo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

    Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

    Tres sujetos detenidos tras incidentes en desalojo de toma en Cerro 18 en Lo Barnechea

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Alcalde Jadue acusa que ciertas propuestas de Kast pondrían en riesgo la democracia: “No es un político que hable de manera honesta”

    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y asumirá como gerente general de la filial Patio Comercial

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026

    Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”
    Chile

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y Pablo Manríquez se cambia a Capital Advisors
    Negocios

    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y Pablo Manríquez se cambia a Capital Advisors

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio
    Tendencias

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”
    El Deportivo

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions
    Cultura y entretención

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será “un paso muy importante” hacia la paz
    Mundo

    El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será “un paso muy importante” hacia la paz

    La tormenta del gigante del “fast fashion” Shein en Francia salpica América Latina

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón