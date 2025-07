Vicepresidenta de la UDI insta a Kast a aclarar si su partido está detrás de los videos que aseguran que Matthei tiene alzheimer

La mañana de este viernes, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, instó al candidato presidencial de republicanos, José Antonio Kast, a aclarar la situación sobre los videos difundidos en redes sociales en los que se afirma que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, padece alzheimer.

Y es que ayer, la exalcaldesa de Providencia además de reprochar la situación, apuntó contra simpatizantes de la carta del Partido Republicano.

Bajo ese marco, Hoffmann sostuvo en radio Duna que “son evidentes los ataques que hay en redes sociales. Aquí hay una manipulación de los videos de intervenciones que ha tenido Evelyn Matthei”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“De eso hay un reportaje en El Mostrador donde se investiga y se vincula a algunos militantes, dirigentes del Partido Republicano”, continuó.

Eso sí, aseveró que ella no lo ve “como un ataque” a la colectividad liderada por Arturo Squella, sino que se trata de “una oportunidad para el Partido Republicano, para José Antonio, para poder condenar esto” y aclarar “que no está orquestado institucionalmente”.

“Es importante que se condene y se aclare, para que todos tengamos la tranquilidad que no es así (...) y porque es un ambiente de campaña que atenta contra la democracia, si esto fuera verdad sería gravísimo, pero yo confío que esto no sea algo institucional, sino que sea algo simplemente que no corresponde”, concluyó la exdiputada.