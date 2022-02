Vicepresidente de la Convención Constitucional da positivo a Covid-19

“Quería notificar al pleno que por síntomas de Covid y con un PCR pendiente hoy día no estaré presencial en la sesión”, dijo durante la jornada de este miércoles el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, justificando su participación de forma telemática al comienzo de la sesión n°52 del Pleno.

En ese marco, y tras recibir los resultados de la prueba de SARS-CoV-2, el constituyente por el distrito 26 fue notificado de arrojar positivo al virus.

De acuerdo a fuentes del órgano redactor, en primera instancia no sería necesario que toda la Mesa realice una cuarentena ya que esta es necesaria solamente si es que presentan síntomas asociados al Covid-19, o bien si es que la Seremi de Salud identifica un brote.

Por otra parte, las personas que estuvieron cerca de Domínguez -quien es el caso confirmado-, pasarían a ser catalogados como “persona en alerta de Covid”, esto según las nuevas definiciones que fueron entregadas por el ministerio de Salud (Minsal) el 17 de enero.

En ese sentido, el vicepresidente tendría que dar aviso de que es caso positivo a todas las personas que pueda contactar directamente que cumplan con la definición de “persona en alerta Covid”, es decir, aquellas personas que vivan o han estado a un metro de distancia sin mascarilla o sin el uso correcto de esta, desde dos días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso.

En su cuenta de Twitter Domínguez escribió: “Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doctor, me aislé a esperar resultado del PCR. Hoy Jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo domingo/lunes sea riguroso con mascarilla”.