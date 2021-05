Jorge Pizarro tras reunión de líderes del Congreso con gobierno: “No hay un pacto de gobernabilidad. Y es evidente que un Presidente democrático tiene que cumplir con su mandato”

“No se puede hablar de reuniones poco transparentes cuando se hacen de forma abierta e informada”, resaltó durante la tarde el senador DC Jorge Pizarro en CNN Chile, en referencia a la reunión de hoy entre el Presidente Sebastián Piñera con los representantes de las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado -lideradas por Diego Paulsen (RN) y Yasna Provoste (DC). Cita en la cual se abordó una “agenda de mínimos comunes” enfocada en ayudas económicas directas para familias y pymes afectas por la pandemia.

La respuesta de Pizarro se refería a acusaciones de participar en una “cocina” al reunirse con el Ejecutivo. Una de ellas vino desde la diputada Pamela Jiles, una de las principales impulsores de las retiros de 10% de los Fondos de Pensiones. Al respecto el senador esgrimió que “una persona así no puede pensar nada positivo para Chile”.

Frente a la situación actual entre el gobierno y el Congreso, tensionado desde hace varios meses, cuyo último episodio fue el requerimiento del Ejecutivo ante el TC por el proyecto del tercer retiro aprobado en el Parlamento, requerimiento que no fue acogido por el TC, Pizarro indicó que, “Desde el Congreso no tenemos ganas de cogobernar y desde el Ejecutivo tampoco. Cada cual tiene que cumplir su papel y hacer uso de sus facultades”.

Para el senador DC, “en una democracia, independiente de lo estudios de opinión pública, el debate se hace en las instituciones que corresponda”. Destacó además que, “no hay un pacto de gobernabilidad. Y es evidente que un presidente democrático tiene que cumplir con su mandato”.

El Presidente Piñera lleva dos encuestas seguidas publicadas en menos de una semana arrojando una aprobación de solo 9% (Cadem y CEP), y hay sectores de oposición que no han descartado acusarlo constitucionalmente. “Puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo acusar constitucionalmente a una autoridad por usar las facultades que tiene”, opinó Pizarro. Esto, porque de acuerdo al senador, en un principio la acusación que se estudiaba en el Congreso por algunos legisladores estaba pensada porque el Mandatario acudió al Tribunal Constitucional. Ahora se estudiaría otro motivo, adelantó.