Víctor Chanfreau ante querella en su contra: “No tiene ninguna base jurídica y solo refleja que están ocupando el Servel para fines políticos ”

A solo horas de la segunda vuelta presidencial, el exdirigente estudiantil secundario, Víctor Chanfreau, reaccionó ante la querella anunciada por el Servel en su contra, la que lo inculpa de “infringir la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios”. El pasado 14 de diciembre, Chanfreau llamó a “esconder el carnet a tu amigo o familiar facho” en un video viralizado en sus redes sociales.

“Primero quiero decir que me parece ridícula la querella, que estoy seguro de que se va a desestimar, porque no he cometido ningún delito”, partió señalando el exdirigente secundario en las afueras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actualmente en toma.

Asimismo, añadió: “Esta querella no tiene ninguna base jurídica y solo refleja que están ocupando el Servel para fines políticos como lo ha hecho siempre Sebastián Piñera y la derecha desde el Gobierno, que es ocupar la institucionalidad para sus intereses propios”.

Por otra parte, Víctor Chanfreau se refirió a la querella del Servel dirigida en contra de Sebastián Izquierdo, líder del grupo La Vanguardia, por haber publicado un video llamando a “hacer trampa” durante el conteo de votos del balotaje presidencial. Al respecto, sostuvo que se trató de “jugar a la ley del empate, poniendo a la misma altura el llamado a fraude que ha hecho Sebastián Izquierdo, quien no es más que el fiel representante de la ultraderecha en el país”.

“No nos dejaremos amedrentar”, volvió a insistir el exrepresentante estudiantil. “Esta no es la primera vez que este gobierno, con tal de mantener la persecución política, entabla acciones en mi contra”, reiteró. “Aquí estamos y seguiremos en la toma del INDH exigiendo libertad, justicia y reparación, y mañana la responsabilidad de cerrarle una de las tantas puertas a Kast porque en conjunto, con el pueblo, seguiremos luchando hasta conseguir la dignidad”, finalizó.

Este viernes el Servel presentó una querella en contra de Sebastián Izquierdo por infringir el Artículo 143 de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, al impedir ejercer las funciones de algún miembro de la junta electoral. Al día siguiente, Víctor Chanfreau fue apelado por presuntamente transgredir el Artículo 149 de la misma ley, al impedir a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar, “por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula de identidad”.