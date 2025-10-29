Vidal y el desafío de Jara con miras a eventual balotaje con Kast o Matthei: “Recuperar el voto popular y de capas medias”

Francisco Vidal en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. 29 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

Fiel a su estilo, el exministro de la Concertación y figura histórica del PPD, Francisco Vidal, este miércoles desmenuzó el acontecer político nacional y especialmente el desarrollo de la carrera presidencial.

En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, profundizó en las posibilidades de la abanderada de su sector, Jeannette Jara (Unidad por Chile), de triunfar en un eventual balotaje, ya sea en contra de José Antonio Kast (republicanos), Johannes Kaiser (PNL) o Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas).

En su análisis, el también exvocero del “En contra” remarcó que la izquierda y la centroizquierda, con miras a una posible segunda vuelta, debe recuperar el voto popular.

“En mi opinión tú das vuelta la elección si apelas al voto popular históricamente asociado a las fuerzas transformadoras”, dijo.

Y más adelante reforzó: “El desafío de la izquierda y centro izquierda en la segunda vuelta es recuperar el voto popular y de capas medias, pero sobre todo el popular, de la derecha, sea esta civilizada o no”.

En ese sentido, Vidal apuntó que para recuperar el voto popular unas de las claves está en la propuesta de ingreso vital de $750.000 de Jara.

“La forma más concreta de recuperar el voto popular es comprometerse a que los chilenos lleguen a fin de mes”, planteó.

