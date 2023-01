Viera-Gallo, abogado de Ríos: “No se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad”

El miércoles 25 de enero se votará, en la Cámara de Diputados, la acusación constitucional presentada por Chile Vamos contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

Ad portas de la votación, el abogado socialista José Antonio Viera-Gallo, encargado de la defensa de la otrora secretaria de Estado, expuso esta mañana -en diálogo con Radio Cooperativa- argumentos respecto de los dos capítulos que contiene el libelo.

Sobre el primero, que apunta a los indultos, el litigante enfatizó que la facultad de conceder los beneficios carcelarios es del Presidente de la República.

“No me puedo hacer cargo de cómo se tramitó internamente desde el punto de vista político estos indultos, no corresponde a la acusación constitucional, ese es un tema para debatir otras instancias”, declaró al respecto.

En ese sentido, fue requerido por las desprolijidades que el propio Presidente Gabriel Boric reconoció que hubo durante la ejecución de los indultos, y el rol que tuvo la exministra de Justicia en ese proceso.

“Las llamadas desprolijidades no son ilegalidades, no se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad, sino que son causales muy precisas en la Constitución de haber vulnerado la ley o haber dejado la ley sin ejecución”, señaló Viera-Gallo, y agregó que dichas causales “tienen que ser interpretadas de forma estricta”.

La semanada pasada, ante la comisión revisora encargada de analizar la acusación contra Ríos, el abogado socialista si bien remarcó que la facultad de conceder indultos es del Presidente, puntualizó que también es “compartida” por la persona que encabeza el Ministerio de Justicia, en ese entonces a cargo de Ríos.

“Evidentemente que la ministra Marcela Ríos al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad, lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente, pero no es un acto autónomo de ella”, declaró aquel día Viera-Gallo.

Traslado de privados de libertas en la Macrozona Sur

El segundo capítulo de la acusación constitucional apunta a la responsabilidad de Ríos respecto al traslado de algunos privados de libertad recluidos en penales de la Macrozona Sur.

Frente a las acciones que se le imputan a la extitular de Justicia, esta mañana el abogado socialista aseguró que “los beneficios penitenciarios y el tratamiento de los reos por la ley de Gendarmería, y a pesar de ser un servicio centralizado, esas decisiones están entregadas privativamente a los jefes de los establecimientos penitenciarios y a los directores regionales de Gendarmería”.

“No puede una ministra decir ‘sabe qué más, yo quiero que este reo me lo trasladen para allá y al otro para acá, y usted deje esta decisión sin ejecutarse’”, remarcó.

¿Participación en el nuevo proceso constituyente?

Durante el diálogo, Viera-Gallo también fue consultado por la posibilidad de ser candidato al Comité de Expertos del nuevo proceso constituyente

“No lo creo, porque nadie me ha dicho nada y esto creo que se vota pronto, así que no me parece”, respondió.

Y si bien reconoció que “han habido conversaciones”, señaló que “me imagino que a estas alturas ya las cosas deben estar decididas tanto en la Cámara como en el Senado”.

Anteriormente, el abogado admitió haber sido contactado por el Partido Socialista (PS) para postularse como candidato al Consejo Constitucional.

“Me pidieron que fuera candidato por la Región del Biobío y dije que no. Volver a hacer una campaña, no estoy para eso a esta altura de mi vida. Me llamó de allá el senador Gastón Saavedra y gente de la región, también la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Prefiero ayudar desde afuera”, comentó a La Tercera Domingo.