“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, informó que invitó a los alcaldes de comunas en que hay liceos emblemáticos a una reunión para buscar soluciones “urgentes”.

A través de su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia condenó los hechos ocurridos en los establecimientos educacionales. " La violencia en nuestros colegios es inaceptable" , manifestó.

Junto con ello, Matthei indicó que convocó a los alcaldes de liceos emblemáticos la tarde de este miércoles para “buscar soluciones urgentes”.

Además, señaló que en un eventual gobierno de su administración defenderán “la autoridad, seremos implacables con la violencia y cuidaremos a los jóvenes que quieren estudiar”.

Las palabras de Matthei se dan en el marco de hechos de violencia que se han registrado en distintos establecimientos, como los que afectaron este miércoles al liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde un estudiante resultó lesionado con una bomba molotov en medio de disturbios.

Otros hechos han afectado en los últimas semanas al Instituto Nacional, a liceo Manuel Barros Borgoño y al Internado Nacional Barros Arana (INBA).