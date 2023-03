Viudas de Nain y Retamal asisten al Congreso: “Es muy injusto que un carabinero sea asesinado”

Tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, el gobierno y el Congreso se comprometieron a agilizar la tramitación de proyectos claves en la agenda de seguridad. En ese marco, este miércoles la Cámara de Diputados votará la iniciativa que unifica las leyes Retamal y Naín, las cuales buscan reforzar atribuciones y elevar sanciones a quienes atenten contra policías.

Los dos proyectos deben sus nombres al cabo Eugenio Naín, abatido por encapuchados en una emboscada en octubre de 2020 en La Araucanía y al fallecimiento del suboficial mayor de Carabineros Carlos Retamal, quien fue brutalmente agredido mientras fiscalizaba una carrera clandestina de automóviles en San Antonio, en octubre de 2022.

Previo a la discusión de ambas mociones, en la Corporación la UDI se reunió con Dayana Pereira y con Evelyn Decurgez, viudas de ambos carabineros asesinados.

Dayana Pereira, viuda del cabo Nain, señaló que “ya son dos años y medio de que estoy peleando por esta ley. He venido a tocar puertas, he hablado con (Presidente Gabriel) Boric, he hablado con miles de personajes, después me devuelvo a Temuco y se olvidan de mi. Cuando estoy acá me tocan el brazo y me dicen que vamos con la ley, pero nada vuelvo a mi casa, veo las noticias, un carabinero muerto, una carabinera muerta”.

“Quiero que se pongan los pantalones y vean la situación que está pasando (...) yo hablé con él (Boric), el me dijo que me iba a apoyar y no lo hizo”, remarcó.

Mientras que la viuda de Retamal, Evelyn Decurgez sostuvo que “es muy injusto que un carabinero sea asesinado de esa manera, los últimos carabineros han sido matados de una manera sangrienta, para ninguna persona, ningún familiar es justo ver a su ser querido en esa manera” y agregó que “hoy en día los carabineros salen a trabajar solamente por cumplir un horario y una promesa, pero no están dadas ninguna de las condiciones que fueron pactadas las bases de un trabajo único que no cualquier persona es capaz de entregarlo (...) las condiciones de seguridad en este momento no están dadas para ningún ciudadano de este país”.