Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal: “En la oposición ya sabemos con claridad que no contamos con la DC”

Desde su casa y a través de Zoom, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, asegura que durante los dos últimos años en que ha estado en el Congreso, la mayoría opositora no ha existido.

En ese sentido, el frenteamplista apunta sus dardos a la Democracia Cristiana, particularmente a la directiva encabezada por Fuad Chahin, a quien Mirosevic ve como uno de los principales responsables de la división que existe en el sector.

Además, el parlamentario defiende el actuar de su coalición y sostiene que el Frente Amplio “ha sido colaborativo con el resto de la oposición”.

“Veo a la DC como la responsable porque ha sido su propia definición, de que ellos antes de tener una coordinación con la oposición prefieren tener libertad para votar como ellos quieran los proyectos más decisivos”, dice.

-¿En qué estado actual ve a la oposición?

La oposición viene mal de antes. Algunos creen que ha sido un problema dentro del contexto del coronavirus, por el contrario, durante estos dos años de gobierno no hemos logrado ser una oposición muy eficiente y son problemas muchísimo anteriores a esta crisis. Básicamente hay que develar una primera cosa que muchos creímos, quizás ingenuamente, pero es que había una mayoría de oposición en el Congreso y eso no es así. Y hay un partido decisivo, que ha sido la DC, que han sido un partido bisagra y han elegido el camino propio para tener toda la libertad que un partido bisagra requiere.

-¿Y responsabiliza entonces a la DC de la división en el sector?

-¿Diputado, entonces, es momento de sincerar y decir que con la DC no hay posibilidad de iniciar una coordinación o alianza?

Sí, a quien le preguntes de la oposición ya queda muy claro, que nosotros en la oposición ya sabemos con claridad que no contamos con la DC. Desde las bancadas parlamentarias lo tenemos claro. Y hemos hecho mil y un intentos. No tengo mucha expectativa ni mucha esperanza, es una relación frustrada, pero es por decisión de la DC, no es casual, los dirigentes de la DC lo decidieron. Esa es la política de Fuad Chahin y así va a ser recordado, como quien intentó frustrar una DC dialogante con la oposición y, más bien, tuvo una posición de DC dialogante con el gobierno.

-¿Pero esta claridad que tienen los diputados, se debería traducir al nivel de partido, en el sentido amplio?

¿Como una conclusión sobre futuras alianzas?

-Claro, una conclusión de que se debe materializar una alianza sin ellos...

Es natural. Esa definición que tomó Fuad Chahin probablemente va a dejar a la DC sola y esa va a ser la conclusión si es que continúa con ese camino. Nadie está diciendo que la DC tiene que mimetizarse completamente con el resto de la oposición, hay matices en todas partes, dentro del mismo Frente Amplio hay matices, no es un problema que queremos homogeneizar a la oposición, pero hay ciertos mínimos en los cuales hoy estamos más o menos de acuerdo. Es difícil una coalición con ellos en estos términos.

-Fuad Chahin dijo que la oposición “abusa” de la palabra unidad, pero no sabe qué significa. ¿Tiene algún punto en el sentido de que la oposición le estaría exigiendo que sean iguales?

No, lo que pedimos es que exista una coordinación auténtica con el resto de la oposición para tener pisos mínimos, pero eso no significa uniformidad en todo el resto. Por eso que ha sido tan decepcionante cómo la DC se ha comportado los últimos dos años, porque tienen una política de negociación con el gobierno y eso es pasarse por el aro a todo el resto de la coordinación. Yo le diría a Fuad Chahin que aprenda alguna lección del estallido social, no veo que haya cambiado mucho su posición.

-¿Pero entonces ellos no tienen el derecho a plantear sus diferencias en proyectos que la DC considera cruciales, como pensiones?

Sí, tienen el derecho, pero no sería justo decir que la DC por razones de convicción ha tenido diferencias con nosotros y por eso ha votado a favor del gobierno. Realmente ha habido una política de ser un partido bisagra. Si quieren serlo está bien, pero eso tiene consecuencias y es que nosotros hemos concluido que no podemos contar con ellos en los momentos decisivos.

-Volviendo al concepto del derecho. ¿La DC, entonces, no está cumpliendo algún deber para con la oposición?

No le impongo a nadie un deber per sé, pero lo digo de una forma lógica: si la DC ha estado votando con el gobierno en las contrarreformas que son decisivas para La Moneda bajo qué lógica podría el día de mañana exigirnos al resto de la oposición que ahora quieren volver a tener una coalición con nosotros. Es decir, en el FA nos oponemos a que haya alianzas puramente electorales. Esto quiere decir que tiene que haber un diálogo para fijar un programa común y ese programa común se empieza a dibujar también en nuestras votaciones en el Congreso.

-Al mismo FA también lo han culpado de ser responsables de la división opositora. ¿Hay alguna autocrítica en ese sentido?

Sinceramente el FA ha sido colaborativo con el resto de la oposición. Y ahí hay un aprendizaje del FA porque esto fue lo que produjo una división en el FA, aquellos que querían una política puramente testimonial en donde querían sus propias recetas y no moverse de ahí y otros que hemos dicho 'necesitamos construir transformaciones de mayoría y eso requiere un diálogo con otros'. Esas han sido las dos tesis que dividieron al FA y se los recuerdo a aquellos que nos echan la culpa a nosotros. El FA se dividió por esto y tomamos un camino. Por lo tanto, no tiene ningún sustento decir que ha sido el FA el que ha dividido a la oposición.

-Sin embargo, el mismo FA puso en duda en su momento el acuerdo administrativo y ahora se produjo una situación similar con respecto a la presidencia de la cámara…

En el caso de la elección de la cámara, donde los liberales votamos por respetar el acuerdo independiente del nombre, ningún partido del FA tomó la decisión de no respetar el acuerdo. Pero probablemente alguna acción individual produjo que no se lograra una mayoría opositora, pero fue un mal momento, yo no estaba para nada contento con el resultado. Pero fue el comportamiento individual de algunos parlamentarios el que lo produjo y no solo del FA, sino de otros partidos como el PR, el PPD y de la propia DC. En general diría que en el FA sí hemos hecho la autocrítica al respecto de que esto se pudo haber evitado.

-¿El resto de la oposición puede confiar en ustedes como bloque?

Esa pregunta hay que hacérsela a ellos y diría que, en general, la respuesta es sí. Porque ellos han visto cómo nosotros hemos cumplido los acuerdos en aquellas áreas que tenemos consenso. Aquí hubo errores de lado y lado en términos de que el nombre no generaba consenso y eso se sabía y se pudo haber evitado y la DC no lo quiso evitar. Pero eso no compromete la confianza en el FA.