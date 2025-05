Voces oficialistas exigen a Carolina Tohá que alinee al Socialismo Democrático en votación de proyecto de aborto

Con el proyecto de aborto ya ingresado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric -en la antesala de la cuenta pública-, hoy la atención está puesta en Carolina Tohá, la candidata presidencial del Socialismo Democrático.

Esto, debido a que son varias las voces al interior de esa coalición -que incluye al Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Liberal y el Partido Radical- las que han puesto en duda la viabilidad de la iniciativa e incluso han adelantado que la rechazarían.

Por ejemplo, en entrevista con CNN, el jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro, sinceró que “como médico, antes que como político, soy contrario al aborto provocado”. Y agregó: “Si me llega a mis manos, votaría en contra del aborto libre. Para ser sincero”. En tanto, el senador José Miguel Insulza, también socialista, dijo a 24 Horas que “la ley, como se ha anunciado, yo votaría en contra”.

En respuesta a ellos, otros sectores del oficialismo salieron a emplazar a la candidata del Socialismo Democrático y le exigieron que ponga orden en sus filas.

Por ejemplo, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) publicó en X que “varios parlamentarios de la ex Concertación se están desmarcando o derechamente llamando a rechazar el proyecto de aborto legal. Inaceptable. Estamos hablando de salud pública, derechos y libertades. ¿Qué dirá Carolina Tohá? ¿Dónde queda el compromiso con las mujeres de Chile?“.

Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En esa misma línea, la diputada Francisca Bello, del mismo partido, cuestionó: “Candidata Tohá, ¿con qué feminismo se queda usted? Porque mientras dice estar a favor del aborto, sus principales respaldos en el Congreso (...) ya anunciaron que votarían en contra. No se puede defender los derechos de las mujeres con aliados que los niegan".

En todo caso, quien primero emplazó a Tohá fue el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter. En el debate que hubo el lunes en Radio ADN, el diputado emplazó directamente a la exministra: “¿Su sector, el Socialismo Democrático, va a estar a favor de esta ley, va a estar la mitad, va a estar un poquito? ¿Ella va a poder alinearlos o no? Porque yo les puedo plantear que el Frente Amplio sí va a estar a favor de este proyecto”.

05 ABRIL 2025 GONZALO WINTER FOTO PEDRO RODRÍGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

No solo desde el Frente Amplio exigieron que Tohá influya en su coalición. La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), quien es una de las voceras de campaña de Jeannette Jara (Partido Comunista), dijo a este medio que si la exministra “quiere liderar un proyecto progresista, tendrá que empezar por ordenar su propia casa”.

La diputada argumentó que “no se puede hablar en nombre del progresismo mientras su sector político, el Socialismo Democrático, sigue dividido cuando hablamos de derechos fundamentales (...). Si no hay una posición clara en temas tan elementales como los derechos sexuales y reproductivos (...), entonces está claro que, como coalición no ofrecen un proyecto progresista serio para el país".

Jonnathan Oyarzún/ Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El miércoles de esta semana, Tohá respaldó a los parlamentarios que están con su candidatura y que se han pronunciado en contra del aborto. “Nadie se puede sorprender porque haya voces de personas que no son partidarias de este proyecto. Eso es legítimo, no todo el mundo está obligado a respaldar el proyecto. Pero lo que no es posible es negarse a discutirlo (...). En esa discusión son válidos los distintos puntos de vista", dijo en un punto de prensa en Padre Hurtado.