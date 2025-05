Vodanovic desdramatiza reparos de candidatos oficialistas al proyecto de aborto legal

La mañana de este lunes, se llevó a cabo el segundo debate presidencial ad portas de la primaria oficialista que se realizará el próximo 29 de junio.

En ese debate, los candidatos Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS), manifestaron sus reparos en torno a la presentación del proyecto de aborto legal, que el gobierno ingresará a la Cámara de Diputados esta semana.

“A mí me habría gustado que se hubiese puesto con anticipación en la discusión parlamentaria. Si un tema es prioritario, se presenta antes. Lo digo porque en mi experiencia como ministra así trabajamos en los temas que de verdad debían discutirse antes, como las 40 horas o la reforma previsional. Este tema tan relevante para la autonomía de las mujeres y para su seguridad, más allá de lo que piense cada quien, debió haberse puesto antes en discusión“, criticó Jara por su parte.

Foto: Andres Perez Andres Perez

En tanto, Mulet -al igual que algunas voces opositioras- se centró en reprohcar que el tema no es prioritario para la ciudadanía.

Bajo este marco, la timonel del PS y excandidata presidencial, Paulina Vodanovic, fue consultada sobre estos reparos, a los cuales desdramatizó.

“El Presidente de la República el año pasado lo anunció en su cuenta pública el 1 de junio, como parte de los proyectos de este periodo, va a dar cumplimiento a aquello, yo no conozco los detalles del proyecto. Sí, me parece importante que durante este tiempo se haya avanzado en los reglamentos que estaban rechazados y que exista efectivamente la posibilidad”, dijo sobre el reclamo de Jara.

21 Mayo 2025 Jaime Mulet, candidato presidencial por la Federacion Regionalista Verde Social (FRVS) Foto: Andres Perez Andres Perez

Luego, agregó: “¿Por qué no es el momento de discutir esto? ¿Por qué un país tiene que restarse a la discusión democrática? Otra cosa es si existen las mayorías para aprobarla, pero me parece que cerrar la discusión en forma anticipada no es algo democrático, no es propio de un país democrático y cercenarles las facultades al Congreso tampoco me parece necesario ni oportuno”.