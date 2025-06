Vodanovic (PS) asegura que si Jara ganas las primarias, le “facilita la tarea” a la derecha: “Va a caer todo el estigma de ser comunista”

Faltan 12 días para las primarias y el ambiente del oficialismo está crispado. En la recta final de la contienda de la izquierda, los dardos van y vienen.

Este martes, en conversación con Tele 13 radio, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, fue consultada sobre si el eventual triunfo de Jeannette Jara (PC) el 29 de junio significaría la victoria de la derecha a fin de año.

Frente a esta interrogante, la senadora contestó: “Creo que se facilita la tarea de la derecha, porque evidentemente Jeannette Jara es una muy buena candidata, una buena persona además, yo soy bien amiga de ella, pero evidentemente va a caer todo el estigma del hecho de ser miembro del Partido Comunista”.

Foto: La Tercera

“La derecha hoy día ha estado muy callada, no ha dicho nada, y eso es sistemático, y lo digo porque cuando fue la primaria Jadue-Boric, hubo gente que fue a votar por Boric para que no ganara Jadue. Entonces esto no es un invento nuestro, simplemente es ver cómo la derecha va a tratar de usar aquello”, argumentó.

Luego, agregó: “Así como si gana Kast, se facilita la tarea para nosotros. Es evidente que Kast es el mejor candidato para que lo enfrentemos nosotros, porque Matthei es una candidata que puede ir hacia el centro, que puede ganar otro tipo de votos, en circunstancia que Kast es una persona que obviamente va a polarizar el escenario de la elección”.