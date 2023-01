Volver o no a la mesa de seguridad de Tohá: el gallito que tensiona a la derecha

Ayer por la noche estuvieron citados por Zoom los doce senadores de Renovación Nacional (RN) para evaluar los puntos alcanzados, internamente, en la mesa de seguridad entre el senador Manuel José Ossandón (RN) y la ministra del Interior, Carolina Tohá. La finalidad de la reunión fue ver la propuesta, además de entregar una respuesta final a la reintegración -o no- de la instancia.

Es un tema que tensiona al sector debido a que una mayoría de Chile Vamos y del Partido Republicano decidió marginarse tras la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a personas que cometieron delitos durante el estallido social

Sobre la reunión, el senador Ossandón -quien fue el único que no se restó de la mesa de Tohá- indicó que “queremos analizar en profundidad las propuestas que nos han dado para tratar de bajarlas en cosas más concretas y no sean solo ideas”.

La postura que ha adoptado el exalcalde de Puente Alto ha generado malestar en algunos sectores de Chile Vamos quienes transmiten que debilita la postura unitaria de la derecha para abordar la materia. A eso se sumó otro factor que generó incomodidad en el bloque. El jueves 19 de enero, la titular del Interior aseguró que existían altas posibilidades para que la derecha volviera a la mesa, sobre todo, por la posición favorable de RN, ya que, tanto diputados como senadores de la facción habían participado de conversaciones.

Eso provocó que Ossandón reaccionara y dijera que el gobierno cometió un error al “adelantar resoluciones que no están cerradas, porque complica las cosas y provoca una presión indebida”. Sin embargo, por su parte, la ministra Tohá, en conversación con LT Domingo, señaló que la pausa en las negociaciones “fue necesaria producto de toda la tensión que generó los indultos. Hoy ya estamos en condiciones de retomar y recuperar los acuerdos que ahí se lograron”.

Así, los comentarios de Tohá y la posición de Ossandón en las conversaciones no han sido tomados positivamente en algunos sectores de la oposición. El diputado Miguel Mellado (RN) sostuvo a La Tercera PM que “lamento que la ministra haya declarado algo que no es verdad, que hay acuerdo por volver a la mesa por parte de RN. El senador Ossandón corrió con colores propios y tuvo conversaciones que no son avaladas ni por el partido, ni por los senadores”.

Pero el rol de Ossandón, en todo caso, también tiene adeptos. El diputado Eduardo Durán (RN) dijo que “la mesa de seguridad debió seguir funcionando. Entiendo la molestia de nuestro sector con el tema de los indultos -y a a eso, las apelaciones a Contraloría y al Tribunal Constitucional están en marcha-, pero el trabajo de la mesa de seguridad debiera retomarse prontamente”. Su par Ximena Ossandón, en tanto, señaló que “uno no puede tranzar con temas importantes como lo son la seguridad de las personas”. Además, tuvo palabras para la ministra Tohá, diciendo que “es una persona bastante sensata. Espero que esto resulte y que las conversaciones se retomen”.

En la UDI, por otro lado, tienen una mirada común: Dicen que Ossandón actuó por sí solo y no en representación de RN ni de ningún partido. Desde el sector aseguran que divisiones o discordancias entre la coalición no existen, salvo el caso del particular del senador.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) lamentó “que el gobierno haya perdido todo enero sin enviar un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana, sabiendo que febrero es mes de receso legislativo”. También aseguró que dentro de Chile Vamos “no existen diferencias” sobre la postura de la coalición y de Renovación Nacional. “Yo he hablado con el secretario general y con el jefe de bancada (de RN) y los dos me han señalado que están a la espera de una señal concreta por parte del gobierno sobre revocar indultos o reestablecer el Estado de Excepción en el norte”, señaló Coloma.

Mientras, la diputada Flor Weisse (UDI) aclaró que están “disponibles para aportar en temas de seguridad”. Además, sostuvo que existe cierta intranquilidad sobre la posición que el oficialismo busca darles a la oposición. Sobre eso, dijo que “desde el partido se evalúa de qué manera podemos participar en esta mesa, pero que sea efectiva y no sea una moción del Gobierno para cargarle a nosotros la responsabilidad de la seguridad”. Sobre Ossandón, la diputada enfatizó que “cuando uno pertenece a un partido, las decisiones se toman como colectivo, como institución. Tiene que ser con el respaldo de quien representa. Aquí tienen que hablar las directivas de los partidos”.

El presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, sobre el encuentro con los senadores de su partido, indicó que las conversaciones continuarán en los próximos días. Además, señaló que “lo que hemos resuelto los senadores es que vamos a actuar de consuno los senadores, los diputados y la mesa directiva y vamos a una generar una nueva ofensiva, para que los temas de seguridad sean también parte de las urgencias legislativas del gobierno”.