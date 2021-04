Votación de proyecto de muerte digna en la Cámara se posterga para este jueves: mañana también se iniciará discusión de retiro del 10%

El proyecto de muerte digna y cuidados paliativos continuará su discusión en la Cámara de Diputados mañana jueves, misma jornada en que también se espera sea votado el tercer retiro de los fondos de AFP.

La iniciativa busca regular la asistencia médica para morir, concepto que comprende dos formas de aplicación. Una de ellas, implica la administración realizada por un profesional de la salud, siempre indicada por orden y supervisión médica, de una sustancia a una persona que lo haya requerido y que cause su muerte -denominado eutanasia-.

La otra, a través de la prescripción y dispensación por parte de un médico de una sustancia a una persona que lo haya requerido, de manera que ésta se la pueda auto administrar causando su propia muerte, siempre bajo supervisión médica al momento de dicha administración -conocido como suicidio médicamente asistido-.

Pese a que sus impulsores buscaban que el debate culminara este martes, tras reunión de comités se resolvió que éste se retomará este 15 de abril.

La jornada estuvo marcada por la alta participación de los parlamentarios en la discusión del proyecto, lo que provocó que pasadas las 13:00 horas el diputado Vlado Mirosevic (PL) pidiera el cierre de las intervenciones. Sin embargo, la moción fue sometida a votación y rechazada por la mayoría de los parlamentarios.

En el momento en que levantó la sesión de la Cámara aún quedaban seis diputados inscritos para fundamentar su voto.

Sobre lo anterior, Mirosevic -impulsor de la iniciativa- acusó una “maniobra” para dilatar la votación del tercer retiro de los fondos de AFP: “Esto no es sólo un boicot en contra de la eutanasia, es un boicot en contra del proyecto del retiro del 10%·.

Según Mirosevic, desde sectores de Chile Vamos intentarán que la votación del 10% no se concrete mañana y, para lograrlo, varios diputados pedirán la palabra con el objetivo que se relantice el debate.

Los apoyos de Chile Vamos

Según revelaron durante el debate desarrollado este miércoles, algunos diputados de Chile Vamos votarían a favor de la iniciativa, pese a que el Ejecutivo llamó a no respaldarlo. “El gobierno ha pedido que el proyecto sea rechazado”, aseguró el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

En su intervención, el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga (Evópoli), explicó que “lo que me motiva a aprobar el proyecto de eutanasia es muy simple: una persona no puede ser obligada a sufrir, menos en contra de su voluntad, cuando para ese dolor no existe esperanzas de mejora o tratamiento médico”.

“¿Por qué entonces podríamos a obligar a alguien a persistir en ello?”, dijo, y agregó: “No somos quienes para imponer nuestra forma de ver la vida”.

En esta línea, el legislador Sebastián Torrealba (RN) sostuvo que la eutanasia “es un derecho que yo que creo tiene que estar en nuestra legislación porque, finalmente, uno está tomando una decisión sobre su propia vida y nosotros somos libres de tomar las decisiones que queramos”.

El escenario en la oposición

Pese a que la mayoría de los diputados de oposición han manifestado que votarán a favor del proyecto, el diputado Jaime Mulet (FRVS) expresó sus dudas respecto a la iniciativa.

“Cuando existe una ley que permite la muerte digna, alguna experiencia internacional ndica que las personas que están en situación de enfermedades terminales, o en situación de vejez en proceso, de alguna manera se empiezan a sentir presionadas por la propia existencia de la legislación que autoriza la eutanasia (...) más bien la presión social, la presión ambiental, hacen que terminen tomando la decisión pero no plenamente libres y eso evidentemente me preocupa”, comentó el legislador.

“Dudo señor presiente y en la duda a veces conviene abstenerse”, sostuvo Mulet.