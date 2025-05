Winter carga contra Matthei por sus críticas al informe de Comisión para la Paz: “Ella tiene una estrechez de visión a futuro”

La mañana de este viernes, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, criticó duramente a su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por sus dichos sobre el informe final elaborado por la Comisión para la Paz.

La comisión presidencial tiene como objetivo construir una solución a largo plazo del conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y así iniciar una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

Sobre el documento, la gremialista señaló: "Es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo de que tiene que haber una acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”.

Asimismo, hizo hincapié en que “la entrega de tierras, no necesariamente traerá paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”.

Bajo ese marco, en conversación con Radio Cooperativa, el diputado y aspirante a La Moneda del FA reprochó: “Evelyn Matthei, que siempre me la presentan como la derecha moderada, pero que siempre que tiene que elegir entre la derecha moderada y la ultraderecha, siempre se carga la ultraderecha sale contra el informe sin conocerlo”.

“¿Por qué le quiero plantear esto a los chilenos? Esto habla de que Evelyn Matthei tiene una estrechez de visión, tiene una falta de visión a futuro de desarrollo , que lo único que ve es la coyuntura de la semana", continuó.

“Entonces Evelyn Matthei como no ve a más de tres días dice ‘si sale este informe, el Presidente Boric en los próximos tres días se anota un triunfo’”, agregó.

Luego, instó: “Evelyn Matthei piense en los próximos 50 años, en los próximos 20 por lo menos”.