Ximena Rincón y su precandidatura presidencial: “De calle creo que puedo hablar con más propiedad que Undurraga”

Este domingo se realizarán las primarias presidenciales de la Democracia Cristiana, y una de las candidatas es la actual senadora por la región del Maule, Ximena Rincón, quien disputará el cupo ante el ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga.

Rincón -en entrevista con radio Cooperativa- descartó la idea de que su contendor tenga “más calle que ella”, y aseguró que recorrer los asfaltos es algo que ha hecho muchas veces durante su trayectoria.

“Alberto está obsesionado con levantar argumentos falaces, y la verdad es que me sorprende su actitud estos últimos días, no sé si está un poco nervioso o preocupado. Tengo tanta calle que me he recorrido el país, no una, sino que muchas veces en los distintos roles que he ejercido”, señaló.

En esa línea, la exministra aseguró: “De calle creo que puedo hablar con más propiedad que él, que recorrió su comuna como alcalde”.

Respecto del apoyo de Michelle Bachelet a Paula Narváez, Rincón no se complicó: “Me parece muy lógico, son ambas del PS y me parecería muy extraño que no fuera así”. Y consultada sobre su frase “el cariño hacia la Presidenta Bachelet se ha ido diluyendo”, aseguró que fue sacada de contexto.

Además, la parlamentaria criticó la propuesta previsional de Undurraga, y aseguró que es insuficiente para acabar con las AFP: “No solo no termina con ellas, sino que las mantiene”.

“Nuestra propuesta tiene dos ejes -explicó- uno inmediato: subir las pensiones hoy día entre un 25% y un 80%, terminando con las tablas de mortalidad, que tanto daño han hecho, terminando con el factor de ajuste, y cambiando la forma de calcular la tasa de interés técnico de retiro programado”.

Además, propone una reforma estructural al sistema previsional: “Sl sistema cooperativo entre a la administración de los fondos; crear un sistema mixto, tripartito, donde haya una pensión mínima garantizada, que debe acercarse al ingreso mínimo, y obviamente ir incrementándola con los aportes de los trabajadores”.