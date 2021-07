Yasna Provoste: “Yo represento a aquellos que hemos luchado por muchos años para establecer cambios estructurales que el país hoy demanda”

Esta mañana, la carta presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, se refirió al proceso de primarias ciudadanas que llevará adelante en agosto Unidad Constituyente en el que se enfrentará a Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR) para definir una alternativa única para los comicios de noviembre próximo.

En conversación con Radio ADN, la senadora -y actual presidenta de la Cámara Alta- manifestó, así, que “yo estaba disponible para cualquier mecanismo que fuera democrático, abierto y participativo y que le diera garantías a quienes participaban, no solo a los que participamos como candidatos sino que a los electores que tienen una opción clara para que lo puedan hacer”.

Consultada sobre si debieron haber llegado a un acuerdo previo para participar de las primarias legales, Provoste indicó que “estoy convencida de que en ese momento claramente no habían condiciones. Veníamos de unos resultados de constituyentes, elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores y estábamos en una situación muy compleja. Nosotros que no estábamos en ese camino, ni siquiera pensando en asumir una candidatura, lo que decíamos es que Unidad Constituyente necesitaba hacer un proceso de reflexión muy profunda y de escucha activa en el país. Eso es lo que empezamos a hacer”.

Respecto de eso, agregó que “me parece que los tiempos y cronogramas que se establecen por parte del Servicio Electoral no dan cuenta de los tiempos ciudadanos que se necesitaban en ese momento”.

En cuanto a la consulta -que se realizará el 21 de agosto próximo- la parlamentaria indicó que no tiene una estimación de cuánta gente participará pero que se trata de un proceso distinto a las primarias legales ya que no contarán con financiamiento estatal ni franja televisada: “uno siempre espera que podamos ser capaces de animar, pero depende de muchos factores”, dijo.

Con todo, aseguró que “vamos a estar dedicados a plantear nuestras ideas y a partir de eso, ojalá, poder convocar a la mayor cantidad de personas que se sientan representadas y convocadas en este proceso” y añadió que “no tenemos ningún minuto que perder”.

Por otra parte, la senadora se refirió al factor “Concertación” y manifestó, en este sentido, que “yo no reniego de lo que hemos realizado por treinta años y me parece que no todo ha sido malo. El problema precisamente es que no fuimos capaces de hacer cambios más estructurales a un modelo que ha generado tanta desigualdad, en parte, porque teníamos un sistema binominal en el Parlamento que impedía realizar estas transformaciones, porque a partir de ese sistema electoral había una derecha que estaba subsidiada y sobre representada que impedía cualquier transformación”.

Pero también, reconoció, “porque había algunos que se empezaron a sentir cómodos en este modelo y cuando planteábamos, por ejemplo, el fin al lucro, teníamos la oposición no solo de la derecha sino que también de aquellos que veían en esto una oportunidad de generar negocios y no les parecía mal lucrar con los recursos del Estado. Afortunadamente, buena parte de ellos ya se ha ido y son parte visible de la campaña del continuación del gobierno de Sebastián Piñera”.

En esa línea ,sostuvo que “yo represento también a aquellos que hemos luchado por muchos años por establecer cambios estructurales que el país hoy demanda. Estos cambios requieren escuchar con atención lo que hoy se está viviendo en este proceso, que para nosotros es un proceso maravilloso, que es la Convención Constituyente”.

En cuanto a los emplazamientos para que deje su cargo de presidenta del Senado, Provoste aseguró que continuará en el cargo y que “yo tengo muy claro cuáles son mis responsabilidades y nunca he eludido de aquellos. Voy a cumplir con mi primera responsabilidad que es ser senadora y presidenta del Senado”.