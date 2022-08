“Yo no conozco a Llaitul ni me contacté con él”: Alfredo Moreno descarta haber entablado algún tipo de diálogo con el líder de la CAM

Alfredo Moreno, exministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, descartó haber entablado algún tipo de contacto con el líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul.

El comunero, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción, es investigado por la Fiscalía de La Araucanía por una serie de delitos ocurridos entre 2020 y 2022.

“Yo no conozco a Llaitul ni me contacté con él”, aseguró el exministro de Piñera en diálogo con Hablemos en Off de Radio Duna.

El extitular de Desarrollo Social entre 2018 y 2019 explicó que “en esa época Llaitul tenía otra posición que la que tiene hoy día. En algún momento él comenzó a decir que quería juntarse con el gobierno, particularmente conmigo. Incluso una vez pregunto por qué me juntaba con otras personas y no me juntaba con él y la respuesta es la misma que le dimos a todos: lo que a uno le interesa y lo que le interesaba al gobierno de la época y creo que es de interés para el país, es ojalá poder sentar a todo el mundo a la mesa y que todo el mundo funcione en base al diálogo y no a la violencia”.

“Por lo tanto, a las personas que están en la violencia, como él no solamente ha estado, sino que además hace ostentación de ella, la condición básica es salirse de la violencia. Y como eso no se cumplió, entonces no hubo ese contacto”, agregó.

Las palabras del exmandamás de la CPC se dan en medio de la polémica que ha tenido que enfrentar el actual gobierno de Gabriel Boric por las gestiones que, a través de una asesora, hiciera la exministra Jeanette Vega con el comunero y que le significaron su renuncia al ministerio de Desarrollo Social.

En ese sentido Moreno fue categórico en señalar que en caso de entablar diálogo este tiene que ser en base de la paz y la no violencia. “Yo creo que el mensaje tiene que ser uno y claro: si usted quiere tener cualquier tipo de relación, eso es bajo la situación de dejar las ametralladoras a un lado y entrar al diálogo”, cerró.

Justamente mientras fue parte del gobierno, Moreno se mostró abierto a conversar con todos los actores involucrados en el conflicto que por décadas enfrenta La Araucanía y que hubiesen manifestado su postura clara por la no violencia. De hecho, en 2018, el exlíder de la CPC se reunió con Víctor Ancalaf, fundador y exvocero de la CAM.