“Yo no veo al gobierno suficientemente activo”: Matthei cuestiona rol del Ejecutivo por situación de aranceles de EEUU

Una muy mala evaluación de la actuación del gobierno frente al alza arancelaria que ha implementado tiene la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Yo no veo al Gobierno suficientemente activo en esta materia de los aranceles de Estados unidos. Yo hubiera esperado que el Presidente Boric o el ministro de Hacienda o el ministro de relaciones exteriores llamase a personas que han negociado, en el pasado, tratados de libre comercio”, señaló en entrevista con radio Duna.

Para la exalcaldesa de Providencia la situación, “amerita una unión de distintos partidos políticos en beneficio de nuestro país. Han pasado 5 días y no ha pasado nada. Yo hoy me voy a juntar con economistas, pero es raro que se junte un candidato y del gobierno nadie”.

En esa misma línea, sostuvo que “me parece increíble que el presidente haya decidido darse gustitos personales, cuando en realidad el presidente como jefe de gobierno y jefe de estado debería estar viendo como blinda a nuestra industria y nuestro mercado”

La candidata Jara

Respecto de la renuncia de Jeannette Jara al ministerio del Trabajo para iniciar una carrera presidencial Matthei sostuvo que debería haberlo hecho el mismo sábado, cuando fue nombrada por el PC como su carta.

Matthei aseguró que cuando ella dejó la cartera para ser candidata presidencial lo hizo “inmediatamente” ante el entonces Presidente Sebastián Piñera, pese a que el cambio de gabinete se realizó días posteriores.

Asimismo sostuvo que, “como alcaldesa nunca jamás viaje por Chile con plata del Estado ni con días sueldo apoyando a otros candidatos o haciendo campaña”, sostuvo Matthei.

“Pregúntele a ellos”

La candidata presidencial de Chile Vamos, también fue consultada sobre el cierre de la opción de participar de una primaria por parte de José Antonio Kast y de tener una lista única parlamentaria.

“Si me cierran la puerta voy a golpear la ventana. Hemos llamado a tener primarias amplias y dicen que no (…) También hemos planteado ir en una lista parlamentaria, pero pregúntele a ellos por qué no quieren. No hay caso”.