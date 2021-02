10 grandes ofertas de la semana

1. Ampollleta Eufy Lumos Color Smart Bulb 2.0 - 33%

Esta ampolleta puede causar una gran diferencia en los ambientes de tu casa solo a través de su camaleónica propiedad. La oferta es válida pagando con CMR.

2.Sandalia negra taco grueso - 85%

Esta es una gran oferta, sobre todo pensando en que este tipo de zapato que podría elevar o neutralizar atuendos.

3. Ventilador Oster - 71%

Aún quedan tardes de calor. No te derritas y aprovecha esta oferta. No digas que no te avisamos.

4. Mochila Lonquimay 70 Litros Coleman - 40%

Para aquellos que están planeando una renovación de mochila, esta es una buena opción en cuanto a litros y calidad. En este artículo puedes aprender a hacer tu mochila de forma eficiente. La oferta es válida pagando con tarjeta cencosud.

5. Silla Gamer Lvl Up LU777 Small Rojo Negro - 20%

Ya que se viene una nueva etapa de teletrabajo y telecolegio, puedes aprovechar de actualizar tu modelo actual. Comodidad ante todo.

6. Almohada Antibacterial 50x70 Blanco - 40%

Si eres alérgico y estás pasando mala noche, podrías intentar cambiar tu almohada. Justamente este modelo es antibacterial y está en oferta.

7. 24 Latas de cerveza Royal Guard - 46%

Uno de los grandes placeres de muchos es tomarse una cerveza después de trabajar. Aprovecha esta oferta cuyo precio original es de $19.960

8. Dramatically Different Hydrating Jelly 30ml - 47%

Este gel hidratante hidrata hasta 24 horas y brinda protección contra la contaminación ambiental. Es una fórmula sin aceite no es pegajosa, no deja residuo. Precio original: $12.900

9. Bolso porta botella edición limitada - 90%

Este puede ser el complemento perfecto para tus caminatas en las que quieras estar liviana e hidratada. Sólo viene el bolso, no incluye la botella.

10. Scooter Eléctrico Electric Way K06 - 35%

Si estás reevaluando la forma en la que te trasladas a los lugares, te comentamos que un scooter eléctrico podría ser una buena alternativa. ¿Cómo elegir un buen scooter? Acá lo respondimos el año pasado. Precio original: $259.900

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 25 de febrero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.