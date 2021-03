12 grandes ofertas de esta semana

Parlante inteligente Amazon Echo Dot 4 - 40%

¿Para qué sirve un asistente de voz? Alejandro Alaluf, nuestro inagotable columnista de tecnología, lo explica mejor aquí, pero en resumen se trata de una inteligencia artificial a la que puedes darle órdenes y hacerle preguntas, además de controlar otros aparatos a través de ella. Entre las más populares está Alexa, de Amazon, presente en este parlante. Precio normal: $99.990.

Bicicleta spinning Ultimate Fitness Z50 - 46%

Los números no se ven buenos: así como vamos, buena parte de los chilenos estarán pronto en cuarentena. A pesar de la vacunación —o quizá debido a eso—, el virus no retrocede y en el nuevo encierro que se avecina habrá que volver a ejercitarse puertas adentro. Esta bicicleta de spinning, casi a mitad de precio, seguramente no volverá a estar tan barata. Precio normal: $369.900.

Secador de pelo Philips HP8230 - 30%

Las tardes serán más cortas y las mañanas más heladas, por lo tanto los pelos no se secarán solos al calor del viento. Para evitar resfrios en tiempos de coronavirus, un secador de pelo apropiado es fundamental. Este Philips está a un 30% de descuento. Precio normal: $19.990.

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 256 GB - 42%

Uno de los celulares más innovadores del año pasado, que mezcla la pantalla táctil de los smartphones con el formato plegable de los viejos celulares almeja, ya comienza a reducir sus precios. Hoy, aunque sigue siendo una gran inversión, al menos ya bajó del millón. Precio normal: $1.399.990

MacBook Air Intel Core I5 / 8 GB RAM / 128 GB SSD - 22%

No es el notebook más económico, pero si se tiene el presupuesto una MacBook Air será una excelente alternativa para trabajar, comunicarse y entretenerse, que es el rol que han cumplido estos aparatos en su resurgimiento durante la pandemia. Precio normal: $899.990.

Smartphone Samsung Galaxy A01 32 GB - 35%

Otro smartphone Samsung en oferta. Un Galaxy A01, que para nuestro columnista Alejandro Alaluf está entre los mejores teléfonos por menos de $150 mil. “Posee una pantalla de 5.7″, una batería de 3.000 mAh, cámara fotográfica decente, pesa sólo 150 gramos y viene en varios colores y con capacidades internas de 16 y 32 GB”, escribió. Precio normal: $114.990.

Fuente Pyrex Deep 20 cm - 49%

Hace pocos días, nuestro especialista en gastronomía, Álvaro Peralta, hizo una lista de los elementos esenciales que debe haber en cualquier cocina. Entre ellos está una fuente para el horno, como esta Pyrex, fundamental para asar lo que sea a altas temperaturas. Precio normal: $13.078.

Taladro percutor Einhell 720 W - 30%

Hace algunas semanas, en un artículo sobre taladros, Rosario Allende —más conocida como Mamá Chasquilla— nos sugirió la marca Einhell, que siendo económica es confiable y de buena calidad. Aquí hay un taladro percutor, ideal para perforar muros, a menos de $40 mil. Precio normal: $50.990.

Mesa de ping pong Radost - 50%

Como decíamos, confinamiento is coming. Para quienes tengan espacio y quieran mantenerse ocupados más allá de las pantallas, esta mesa de ping pong tiene un 50% de descuento. Precio normal: $199.990.

Tabla para cortar Düssel 30x46 - 44%

El año pasado, dos chefs nos dijeron que las tablas de plástico son más confiables que las de madera para usar en la cocina. Aunque no tan lindas, son más limpias y fáciles de lavar. Aquí una simple pero confiable a casi la mitad de su valor. Precio normal: $8.990.

Maletín y kit de herramientas Nappo 152 piezas - 44%

¿Qué debe tener una caja de herramientas? Aquí lo explicamos junto a un ingeniero mecánico, pero en resumen: todo lo que viene en este kit, que además incluye un maletín para llevar los utensilios. Son 152 piezas. Precio normal: $44.990.

Rallador de queso Zyliss - 50%

No es esencial. Tampoco insustituible. Pero pucha que hace la diferencia rallar el queso con la herramienta apropiada, en vez de picarlo con el cuchillo o con un rallador de verduras. Un lujito que, con este descuento, muchos más se pueden dar. Precio normal: $19.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de marzo de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.