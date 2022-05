20 regalos de último minuto para mamá por menos de $20 mil

Ya estamos a unos días de el Día de la Madre, el que a pesar de ser una fuerte fecha comercial, sí tiene un lindo trasfondo: celebrar a tu progenitora o figura materna, la que te cuidó, forjó y te permitió ser como eres. Aunque hoy la información viaja a toda velocidad y uno se entera de las cosas incluso si no quiere, igual hay muchos que no se enteran hasta último hora de festividades como esta. Para ti, hijo o hija olvidona, elaboramos el siguiente listado, donde podrás encontrar ideas para prácticamente para todos los gustos y por menos de 20 mil pesos.

1. Kit botánico para gin tonic Go Barman

En los últimos años, el gin tonic se ha transformado en el protagonista de fiestas, juntas de amigos y noches de pubs. Su fascinación la debe en buena parte a los botánicos con los que se destila, los que le entregan esa versatilidad y sabor.

Pero un gin tonic sabroso y equilibrado, aunque tiene su dificultad, no solo lo consiguen barmans ni genios de la coctelería. También tú o tu propia madre puede realizarlo en casa. Solo hace falta práctica y unos insumos de calidad. En este listado puedes revisar una fina selección de gins, pero un buen set de botánicos también puede hacer la diferencia. Este incluye cardamomo, flor de hibisco, pimienta rosa y anís estrella, para darle aroma, sabor y frescura a tu gin tonic.

2. Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid

Hace casi cinco años que este libro llegó a las librerías, pero recién hoy está viviendo su peak de lectura en español, justo antes de que Netflix lance su adaptación al cine.

El misterio y el drama de esta novela atrapa fácilmente a sus lectores, que devoran estas páginas llenas de plot twist que tiene por lugar a Hollywood por los años 50.

Si tu madre es una ávida lectora, este libro de Taylor Jenkins Reid será un regalo que le puede generar horas de entretención. No por nada estuvo por 54 semanas en el listado de los best-seller del diario The New York Times.

3. Funda de satén Isadora 50x65cm

Las fundas de seda y satín son un producto útil para quienes tienen esos pelos que se alborotan al dormir. Esta fina tela, además de ser muy suave, ayudará a mantener el cabello bajo control, principalmente porque se arruga menos que las fundas tradicionales.

Otro aspecto positivo es que suele mantenerse fría, así mantiene tu cuerpo a su temperatura natural, evitando la sudoración o irritación por calor.

4. Bomba de baño + exfoliante Lovely, de LUSH

Un baño de tina nocturno a veces es lo único que puede mejorar un mal día. Sumergirse en agua caliente y el golpe de aire fresco al salir hace que tu cerebro libere melatonina, una hormona que ayuda a conciliar el sueño más fácil.

Los baños de tina también pueden ser una buena herramienta para calmar dolores de cabeza y dolores musculares, ya que el agua caliente estimula la liberación de endorfinas. Si a eso le agregas una bomba de baño, el relajo se puede aumentar muchísimo. Este pack también incluye un exfoliante que elevará toda la experiencia.

5. Sesión de presoterapia en Spa Senses

La presoterapia es una técnica no dolorosa y sencilla de realizar, que promete ofrecer resultados inmediatos. Se trata de un tratamiento estético centrado en el drenaje linfático, que ayuda a disminuir la retención de líquidos, además de grasas y toxinas acumuladas. La sesión funciona con aplicaciones de aire en forma ascendente, lo que permite que se produzca un retorno venoso de sangre mayor al corazón y por ende una mayor recirculación de sangre en el organismo.

6. Muro de imágenes Umbra 76x66cm

Para las mamás que tengan un escritorio o un espacio de teletrabajo en casa, este portarretratos puede ser un bonito accesorio para personalizar el espacio con fotos de la familia o de buenos recuerdos.

7. Orquídeas Arte Cultivos

Elegantes, distintivas y delicadas. Esos son los conceptos que simbolizan las orquídeas, una de las flores más distinguidas que se pueden regalar. Como dato, te comentamos que esta especie debe estar en un lugar donde haya abundante luz solar.

8. Lámpara de sal del Himalaya 2-3 kg

Las lámparas de sal pueden transportarte a un ambiente de tranquilidad gracias a su luz tenue y cálida. Si bien varios productores de estas lámparas comentan que ayudan a purificar el aire, oxigenar el cerebro y reducir los síntomas de trastornos del estado de ánimo, aún no hay la suficiente evidencia científica que avale esto. Lo que sí está garantizado es que esta es una excelente luz para cuando no quieres quedarte completamente oscuras pero quieras mantener un ambiente más relajado o íntimo.

9. Máscara facial reafirmante Kiehl’s Ginger Leaf & Hibiscus 28 ml

Esta mascarilla facial funciona como un reafirmante, apta para todo tipo de piel. Contiene infusión de extracto de semilla de hibisco y hojas de jengibre, todas de origen sustentable. Se aplica durante la noche para despertar con una piel con una sensación y aspecto más suaves y firmes.

10. Tour en un viñedo

En caso de que tu mamá sepa disfrutar del vino, una experiencia interesante sería invitarla a una cata en una viña. Por ejemplo, en un tour por la viña Undurraga, que se inicia en el parque de la Viсa, creado por el paisajista francés George Henry Dubois, quien también diseñó el Parque Forestal de Santiago. Allí podrá degustar de 3 vinos reserva, además de conocer los suelos y las bodegas en los que se producen estas prestigiosas botellas.

11. Pack Marley Coffee: prensa francesa 350 ml + café Catch a Fire 227 g

Ahora, si a tu madre empezar el día con una taza de café fresco, aquí hay un pack que no le fallará. Es de la popular marca Marley Coffee, e incluye una linda prensa francesa —con mangos y tapa de madera y los colores rastafari— y 227 g de café molido de mediana intensidad. Un regalo preciso, conveniente y perfecto para compartir.

12. Live Festival, de CHIC (vinilo)

En caso de tener una tornamesa, este regalo puede hacer viajar en el tiempo a tu madre. CHIC fue una banda comandada por el guitarrista Nile Rodgers y sus canciones, que unieron rhythm and blues, soul y el disco con tanto groove, reinaron los años setenta. Incluso, mucho de los músicos actuales se han inspirado en estos ritmos. Es posible que los temas de este álbum se los haya bailado con sus amigas en fiestas pasadas, pero aún siguen vigentes por su enorme calidad.

13. Guantes de jardinería

¿Careces de presupuesto? Estos guantes de jardinería son económicos y siempre van a ser útiles para aquellas madres que pasan tiempo sacando malezas o podando plantas. Este set además incluye una pala, las que nunca sobran en un jardín.

14. Bandolera Prüne Dalia

Para buena parte de la gente —y entre ella un montón de mamás—, los teléfonos celulares son como una extensión de su cuerpo. Y un pequeño bolso puede serles muy útil para guardarlo y llevarlo en aquellas instancias donde no conviene andar con una cartera gigante. En esta coqueta bandolera cabe todo lo necesario: teléfono, tarjetas bancarias, llaves y un brillo labial. Puede ser la pieza clave para completar un look elegante y sofisticado.

15. Vela grande White Barn con aceites esenciales de cáscara de limón

Una vela puede ser considerada como un regalo fome. Pero para madres más místicas o que disfrutan de aromatizar sus ambientes, esta vela gigante, cuyo aroma a cáscara de limón te transporta inmediatamente a una zona de bienestar, puede ser el obsequio que mejore todo su invierno.

16. Almohada masajeadora M1

Los regalos que más valoran las mamás son los que están vinculados al relajo. Cualquier cosa que las ayude a disfrutar y descansar será muy bienvenida, como esta futurística almohada masajeadora, que cuenta con un sistema de calor incorporado (IR) el cual elevará la temperatura de los nodos para entregar un masaje confortable, además de promover la circulación. Tiene distintos niveles de masajes y puede ser usada en el cuello, la espalda, las piernas o los brazos.

17. Rodillo de cuarzo

Siguiendo en esa línea, otro regalo interesante podría ser un rodillo de cuarzo. Su principal objetivo es promover la circulación sanguínea, lo que a su vez puede reducir la hinchazón y las arrugas. Es como darse un minimasaje diario en el rostro. Un truco: para que sea más eficiente aún, puedes guardar este rodillo en el refrigerador, puesto a que el frío ayuda extra a la hora de descongestionar.

18. Libro coloreable Cosmic, de Tere Gott

Hace rato que los libros coloreables dejaron de ser solo para niños. Partiendo por los mandalas y pasando por aves y otro tipo de figuras, estas publicaciones se han vuelto también muy populares entre los adultos. “Los movimientos rítmicos, regulares y suaves con un impacto en el papel, o colorear rellenando espacios delimitados, pueden hacer que la persona se enfoque tanto en la tarea que está llevando a cabo que pueda desconectar de otros pensamientos intrusivos o ansiógenos con el entrenamiento correcto”, explica la psicóloga Amaya Terrón en un artículo de Verne.

¿Quieres dejar atrás los pensamientos rumiantes? Entonces colorea. Cosmic es el penúltimo libro de Tere Gott, artista que cuenta con varias imágenes relacionadas al universo y el medio ambiente. En sus hojas puedes encontrar un nuevo mundo cuyos detalles dependerán de la creatividad de tu madre.

19. Libro Origami fascinante, de Nick Robinson

Pero si los lápices no son lo suyo, el origami sí puede ser un hobbie que puede explorar tu mamá para conectar con su lado artístico. Incluso pueden hacer jornadas especiales para sacar algunas figuras. Pajaritos, barcos, animales y básicamente toda figura que uno se imagine es posible hacerse a través del origami, técnica que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento. Son como pequeñas esculturas de celulosa, algunas más sofisticadas que otras dependiendo de su dificultad.

Por si no lo sabías, el origami acarrea grandes beneficios como la concentración y la atención, el desarrollo de la destreza manual, activación de la memoria, cultivar la paciencia y potenciar las expresiones artísticas, entre algunas.

20. Bata de baño

Ponerse una bata de baño después de una ducha caliente es como darse un abrazo a uno mismo. Una buena bata protege del frío, entrega comodidad y además da una sensación de relajo. Una nueva bata para tu mamá, sobre todo si la de ella está muy vieja o agotada, puede ser el regalo perfecto para conectarse con ella misma.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de mayo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.