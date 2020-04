3 cocineros comparten las recetas para sus perros en tiempos de cuarentena

¿Qué pensará mi perro ahora que me ve más horas en casa? ¿estará contento? ¿estará incómodo? ¿será feliz? ¿echará de menos ir al parque? Pueden ser algunas de las interminables interrogantes que te haces si tienes a un amigo peludo al lado tuyo. Si tienes dudas, revisa este artículo que escribimos sobre qué hacer con tu perro en cuarentena.

Práctico conversó con 3 personas que se dedican al rubro de la cocina sobre cómo han sido estas semanas de encierro junto a sus perros.

Daniela Castro

La cuenta de Instagram de Daniela Castro (@ladanicastror) es como un libro abierto sobre ella. En él puedes ver recetas de cocina, sus atuendos del día, manualidades, fotos de viajes y, a Chalota. Esta perrita es prácticamente su sombra y se acompañan mutuamente. Daniela explica que ambas son muy caseras, por lo que su rutina no ha cambiado tanto en casa.

“Vamos a todas partes juntas siempre. Voy a mi pieza, me acompaña a mi pieza siempre. Voy al living, me acompaña al living. Es lo que hacíamos antes pero prolongado porque no hay salidas al exterior”, comenta.

Chalota es de una personalidad tranquila, y la autora de 500 recetas y tips de 500 caracteres, la describe cómo cariñosa y dormilona, sin embargo, estas semanas de encierro y de menos movimiento han repercutido en esta perrita.

“La Chalota ha subido de peso estos 15 días. Como corre menos -a excepción cuando baja al jardín en común del departamento o al estacionamiento- es mucho menos la actividad física que tiene”, cuenta Daniela y afirma que tendrá que “bajarle la cantidad de comida o combinarla como con zapallo molido, zanahoria molida”.

“Es lo más observadora que hay”, explica ya que uno de los grandes placeres de Chalota es ver el atardecer cerca de las flores de su terraza.

Daniela suele mostrar sus recetas a través de Instagram, y a continuación puedes revisar una receta de galletas que son tanto para peludos como para humanos:

Tomás Olivera

Sin duda es uno de los chefs más carismáticos y desordenados que podemos ver en la pantalla - en estos días en Cocina Fusión- pero lo que no todos saben es que además de una gran compañera, @tolchef tiene a su amigo peludo bueno para la pestaña y el regaloneo. Su nombre es Marantony. Sí, como Marc Antony, pero de corrido como un solo concepto.

Este bulldog francés de un año es un personaje recurrente en el Instagram del chef y se ha convertido en un gran aliado en lo que va de cuarentena.

“Lo difícil, como siempre, son sus gases”, comenta Tomás y agrega que si bien viven en departamento, los paseos de Marantony se limitan al estacionamiento del edificio a raíz de la emergencia sanitaria. “Por otro lado el departamento, tiene buen espacio en la terraza de hecho él tiene más espacio que nosotros”, afirma.

En el día a día, Tomás Olivera se divide las tareas del hogar con su novia, además de escribir recetas de su libro que por el momento no tiene fecha de lanzamiento. “Además hago rutinas de ejercicio donde Marantony se mete a cada rato”, complementa.

Respecto a la alimentación de Marantony, Olivera explica que come pellet, pero recomiendo mezclarlo con alguna verdura. “Pellet con zanahoria rallada, zapallitos italianos, pollo u otros... regularmente por ejemplo si hago una crema de verduras (sin crema), le agrego de esta al pellet y queda feliz”. Con estos cuidados, “su salud está impecable”, afirma.

Connie Achurra

Chía y Trufa son las más regalonas del hogar de Connie Achurra (@connieachurra). En estos días de cuarentena, mientras ella trabaja en la mitad de la mesa de su living, en la otra mitad están sus hijas resolviendo tareas del colegio. Las perritas, están “todo el día echadas y se pasean en las faldas de nosotras”, cuenta la autora de Cocina Sana y Feliz 1 y 2.

“El panorama no ha cambiado mucho. Algunas noches las hago dormir afuera porque a veces se ponen muy frescas y ponen casi arriba de mi almohada”, sin embargo esto fue hasta que apareció el puma en las calles de Providencia y Ñuñoa. “Ahora nos da susto que duerman afuera. Hasta la comida y sus casitas se las trasladamos adentro”, cuenta Connie Achurra.

Durante el día, Chía y Trufa tienen sus aventuras en el jardín de la casa. Trufa, que es más ágil y esbelta, sale de la ventana y vuelve a entrar sin problemas. Chía, por su parte tiene otra historia, ya que al ser más gordita y de patita corta, tiene problemas con su regreso. “ Entonces está horas rascando la puerta y hay que estar abriendo, cerrando a cada rato. Al final nos reímos porque es como una cosa que hace 500 veces al día y no hay caso de que deje de salirse”, cuenta entre risas.

“En mi casa vivimos las cinco: con mis hijas y mis perras. Hay veces que mis hijas vienen a dormir a mi cama también que no es ni king, ni super king. Es la típica cama de dos plazas que no es tan grande, y estamos las cinco en la cama”, comenta.

Respecto a cuidados alimenticios, Connie Achurra es simple. Sus perritas se alimentan de pellet pero de vez en cuando les hace arroz para acompañar esta comida, sin embargo, son ágiles y golosas por lo que tienen cuidado con lo que tiene sobre la mesa. “Tienen guatas super firmes y menos mal que las cosas no les caen mal. Tenemos que estar atentas y dejar las cosas en altura”, complementa.

“Pasar la vida con perros o con mascotas es maravillosa y pasar el encierro con ella, para mí es un regalo porque son puro amor. Me encanta tenerlas cerca”, reflexiona.