Aprovecha las últimas horas del Black Friday y adelanta las compras navideñas

Sábana Fabrics 400 hilos

No pienses jamás que este es un mal regalo, o un regalo más de “casa” que personal. Dormir bien es un privilegio, más si las sábanas te facilitan el trabajo. Además este regalo no es para cualquier miembro de la familia, quizás tus papás, un hermano, tu pololo ... porque no es un regalo barato, es un excelente regalo. Ahora, ¿por qué de 400 hilos y no unas clásicas y relativamente buenas de 200 hilos? Si alguna vez escuchaste decir que mientras más hilos, mejor la sábana, esa persona estaba en un error. Para calcular el número de hilos, los expertos dicen que lo mejor es guiarse por el rango de 400 a 600 hilos y recuerda asegurarte de que sean de una sola capa. Una sábana que supere los 600 hilos probablemente te resulte áspera y rígida.

Hamaca

Si hay espacio dónde instalarla, este es un regalo perfecto para cualquiera. Llegar del trabajo, disfrutar del calor de las tardes relajándose en esta hamaca con algo para refrescarse, perfecto. Vas a sorprender.

Compostera

¿Algún familiar que ame reciclar todo, hasta lo último que se pueda y que sea además amante de la jardinería? Solución: compostera.

Bandeja de bambú para bañera

Este regalo ya es lo suficientemente caro, pero le puedes agregar una botella de vino, de espumante, o una bomba de espuma y lo hará aún más perfecto. Lo que quieras, y será, para cualquier amante del relajo, una verdadero milagro navideño.

Pack Libros “Los Compas”

¿Sobrino, hijo o primo fanático del juego Minecraft? Bueno, si le preguntas por las aventuras de Mike, Trolli y Timba, probablemente esté muy al tanto de los viajes por el tiempo o los inventos de esta tropa de loquillos, protagonistas de estos libros que los niños entre los 7 y los 11 años adoran. Buen regalo seguro, averigua eso sí, si no los tienen, porque existe una alta probabilidad.

Gua-sha

El gua-sha es uno de los instrumentos faciales más populares -como los rollers-, cuya técnica tiene su origen en la cultura china. Estas placas de cristal están diseñadas para adaptarse perfectamente a los contornos de la cara, aunque tradicionalmente también se usa en otras partes del cuerpo. Cuando lo utilizamos en la piel del rostro, logramos beneficios como los del roller, pero podría incluso ser más potente, ya que la tracción se puede realizar más profundamente, liberando tensiones e incluso alcanzando un efecto de lifting. ¿Sus beneficios? Disminuye arrugas, flacidez, atenúa las manchas, entrega firmeza muscular y entrega juventud aportando luminosidad y color a la piel. Hay unos muy baratos en el mercado, pero es importante verificar si realmente están hechos de jade y cuarzo original.

Cualquiera que necesite relajarse y que le guste el autocuidado, es el receptor perfecto de este regalo, incluso tú.

Crema de manos de verbena de L’Occitane

¿Un detalle para la suegra, la cuñada, la amiga secreta? Regalo indispensable en una cartera femenina -y como están las cosas con el exceso de alcohol en las manos, probablemente es una necesidad de todo género-, de lo que estamos seguros, es que hoy más que nunca este es un excelente regalo, y cuando la marca es buena y el olor delicioso, mejor aún.

FIFA 22 PS4

No importa si tiene 7 ó 50, si le gusta jugar videojuegos y le gusta el fútbol, saltará en una pata si recibe este regalo.

Libro “El día que los crayones renunciaron”

Este es un gran libro para los niños, un auténtico imprescindible de la literatura infantil. Un libro tremendamente original y sorprendente, divertido, lleno de humor, ironía y sutileza, una lectura que resulta fresca y tierna al mismo tiempo. Todo parte un día en el colegio, cuando Duncan iba a sacar sus crayones y encontró un montón de cartas con su nombre. ¿De quienes eran? ¡De sus crayones! Ya no quieren trabajar más porque ellos no son felices.

