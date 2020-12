Celebra y regala sin exponerte: resguardos necesarios para estas fechas

Las calles estos días han sido un caos. El llamado es a cuidarnos y no exponernos frente a este virus que nos ha acorralado durante todo este 2020, pero al parecer el objetivo no se está cumpliendo. Este martes 22, las autoridades de salud entregaron un nuevo balance sobre el avance del coronavirus, oportunidad en la que dieron a conocer que la positividad nacional llegó al 5,68%, siendo ésta la cifra más alta desde el pasado 21 de octubre, cuando se llegó al 6,11%.

Además, ese mismo día el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó también que en lo que va de pandemia, Carabineros ha detenido a 696 personas con Covid positivo, 423 en la Región Metropolitana y 273 en regiones. Y no solo eso, la semana pasada se registró el mayor número de detenidos por reuniones masivas sin permisos: 148.

Con estas cifras podemos concluir que el pronóstico no es muy positivo, y el llamado es sin duda a extremar los cuidados y a tomar todas las precauciones posibles, sobre todo en estas fechas.

Y a pesar de que queden horas para que llegue Navidad, hay quienes siempre dejan para último momento los clásicos quehaceres de fin de año, como idas al supermercado, compras de regalos o también los mismos despachos de estos, teniendo en cuenta que ver a los seres queridos será mucho más complejo este.

¿Debemos exponernos en lugares cerrados como los malls aunque tengan aforo reducido (1 persona por cada 10 metros cuadrados)? ¿Es bueno realizar esas largas colas al sol con estas altas temperaturas? ¿Cómo cuidarnos? ¿Qué precauciones debemos tener? Para resolver estas dudas en Práctico conversamos con algunos especialistas que nos aconsejaron.

Normas básicas:

- Compras online: “Por supuesto, preferir las compras de manera virtual (si es que se puede)”, nos dice Ignacio Silva, Infectólogo y Académico de Dirección de Postgrados Facimed de Usach. Los que vayan de forma presencial, no olviden usar la mascarilla de forma correcta, llevando alcohol gel para higiene de manos de manera frecuente y mantener la distancia correspondiente, agrega el doctor.

- Cambio de mascarilla: El Dr. Ricardo Valenzuela, urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes, sugiere como precaución al momento de salir a comprar -teniendo en cuenta la ola de calor que estamos viviendo por estos días-, cambiar la mascarilla cada dos horas y también si ésta está húmeda. Recomienda salir con una o dos mascarillas quirúrgicas y botarlas posteriormente.

- Reemplazar a las personas de riesgo: Si los adultos mayores o algún enfermo de la familia necesita salir a comprar regalos, tratar de elegir a otro miembro de la familia que le haga las compras, en lo posible no exponerse.

- Ir solo: en lo posible no se debe ir acompañado, menos de niños. La compañía en estos casos entorpece el proceso dice el doctor Valenzuela, alargando las colas y sumando personas a las aglomeraciones.

- Prefiere el aire libre y los lugares poco concurridos: Si aún no compras tus regalos y si necesitas hacerlo de manera presencial, lo mejor dice Ignacio Silva, es preferir lugares que atiendan al aire libre o lugares bien ventilados y con pocas multitudes.

- Horarios menos concurridos: También es bueno, dice el infectólogo, preferir horarios en los que hay menor flujo de gente, aunque signifique ir muy temprano.

Precauciones para compras online:

- Desinfección de paquetes: No es obligatorio desinfectar los paquetes, dice el doctor Silva, ya que el lavado de manos reemplaza toda medida que se pueda aplicar del envase, pero si la persona se siente más tranquila así, no hay nada malo de eso asegura él, ya que en estos casos un poco de exageración no perjudica a nadie. Eso sí, si no va a desinfectar, es bueno recibir y desenvolver paquetes con mascarilla, para así evitar llevarse las manos a la nariz o a la boca.

- Lavado de manos: Es importante el lavado de manos luego de recibir el producto, antes de realizar cualquier otra actividad. Si no abre el paquete de inmediato, se debe procurar lavar las manos después de hacerlo.

- Desinfectar superficies: Es fundamental mantener las superficies desinfectadas, mesones, lugares de trabajo y una buena higiene. Se deben limpiar las zonas donde estuvieron los paquetes dentro de la casa.

- Despachos sin contacto: Lo mejor, aseguran los expertos, es que la persona a cargo del despacho lo deje en conserjería o fuera de la casa, con el fin de no tener contacto estrecho con la persona. Recibirlos siempre con mascarilla.

Celebraciones, regalos y aforos:

El doctor Ricardo Valenzuela, nos recuerda que las cosas no han cambiado desde el principio de la pandemia, aunque las personas crean que si. La relajación y la pérdida de ese miedo que teníamos al inicio dice él, nos tienen donde estamos. Por lo tanto, el llamado es seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades para celebrar estas fiestas. ¿Qué precauciones especiales debiésemos tener al momento de reunirnos?

- Respetar el aforo según fase del plan Paso a Paso en que se encuentre la comuna en la que vives.

- Tratar de celebrar con el círculo familiar más cercano. El urgenciólogo es muy tajante: “lo mejor es pasar las fiestas solo con las personas que viven en el mismo hogar”.

- Procurar celebrar en espacios abiertos, si el lugar es cerrado que participen la menor cantidad de personas posible.

- Utilizar siempre mascarilla si hay personas fuera de su núcleo cercano.

No te expongas, recuerda que puedes enviar tus regalos:

Si no podrás ver a todos tus seres queridos en estas fiestas, existen diversas opciones para poder entregar sus regalos de todas formas. Si quieres que te sientan presente de alguna manera, aún lo puedes lograr. Estar en cuarentena o en fase 2 no quiere decir que tengamos que perder la magia de la Navidad.

Si no podrás ver a todos tus seres queridos en estas fiestas, existen diversas opciones para poder entregar sus regalos de todas formas. Si quieres que te sientan presente de alguna manera, aún lo puedes lograr. Estar en cuarentena o en fase 2 no quiere decir que tengamos que perder la magia de la Navidad.

