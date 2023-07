Cómo elaborar un presupuesto familiar

Crear un presupuesto familiar requiere trabajo en equipo, tiempo y ajustes periódicos, pero lo importante es hacerlo. Te lo explicaremos, pero primero definamos “presupuesto” para que sepas qué esperar.

¿Qué es un presupuesto familiar?

Un presupuesto familiar es un plan para las entradas y salidas de dinero de tu hogar durante un periodo de tiempo determinado, como un mes o un año. Por ejemplo, puede fijarse como objetivo destinar determinadas cantidades o porcentajes de los ingresos mensuales a diversos gastos, como la compra, el ahorro, la inversión y el pago de deudas.

Existen muchas personas que simplemente gastan sus ingresos sin conocer el destino que tienen estos, y viven con esa sensación de que la plata se va como agua entre los dedos. Para que eso no ocurra hay que generar un plan.

- Calendariza y establece fechas importantes: Fija un día del mes en el que tú y los demás adultos de la casa puedan empezar a elaborar el presupuesto. Es importante incluir a todos los de la casa, para que tengan conciencia de la situación económica familiar.

Además, debes identificar las fechas importantes del mes, es decir, aquellas en las que debas hacer pagos importantes. Pero también, identifica momentos del año de más gastos, por ejemplo, julio y las vacaciones de invierno de los niños, las fiestas patrias, navidad u otros.

- Transparencia: Lo esencial es que no te engañes a ti mismo o misma. Es fundamental ser lo más reales y sensatos a la hora de hablar de ingresos, sin redondear. Si tus ingresos no son estables, lo mejor, dicen los expertos, es que consideres siempre aquellos meses más complejos. Jamás tomar en consideración los meses más holgados.

- Reúne toda tu información financiera: Junta todos los datos relevantes sobre tus ingresos y gastos. Por al menos un mes completo, reúne todas las boletas, facturas, estados de cuenta bancarios y cualquier otra información financiera que tengas a mano.

- Calcula tus ingresos mensuales: Haz una lista de todas las fuentes de ingresos mensuales de tu casa. Esto puede incluir sueldos de los distintos miembros de la familia, ingresos de trabajos adicionales que tengas u otros ingresos regulares.

- Registra tus gastos: Y no hagas trampa, el cafecito diario también es gasto. Tienes que hacer una lista de todos los gastos mensuales de tu hogar. La tarea se hace más llevadera si divides los gastos en categorías, como vivienda, transporte, salud, alimentos, educación, deudas, entretenimiento, cuidado de los niños, seguros de vida y auto, etc. No te olvides de incluir todos los gastos, incluso los pequeños, lo importante es obtener un panorama completo.

¿Cómo hago esto? Todas las fórmulas son válidas, incluso si quieres hacerlo con lápiz y papel, pero también existen varias aplicaciones donde puedes ir registrando los gastos que haces a diario.

- Metas y prioridades: Define tus metas financieras a corto y largo plazo. ¿Casa nueva, deudas, estudiar, invertir o un viaje? Todo ahorro vale, aunque sean 5.000 pesos mensuales. Solo establece cuáles son tus prioridades y asigna una cantidad de dinero a cada objetivo. No importa que conseguirlo se vea imposible. Es mejor partir ahora que no hacerlo nunca.

- Calcula tus gastos fijos: Identifica cuáles son tus gastos fijos, es decir, aquellos que son consistentes mes tras mes, como el arriendo o el dividendo de tu casa, los créditos, las cuentas, colegiatura, remedios, etc. Registra estos gastos y revisa si tus ingresos mensuales son suficientes para cubrirlos.

- Gastos variables: ¿Cumpleaños infantiles? ¿Enfermedades? ¿Ropa? Los gastos variables no son algo fijo, cambian mes a mes. ¿Cómo estimarlos entonces? Para eso, necesitas basarte en tus registros pasados o si quieres puedes establecer un promedio mensual.

- Prioriza y reduce gastos: Analiza tus gastos y encuentra áreas en las que puedas reducir o eliminar gastos innecesarios. Puedes buscar alternativas más económicas o renegociar créditos si es necesario para no ponerte la soga al cuello y cumplir con las obligaciones.

- Calcula el total de ingresos y gastos: Suma todos tus ingresos y gastos mensuales. Asegúrate de que los ingresos sean mayores que los gastos para tener un margen de seguridad y poder ahorrar.

- Ajusta tu presupuesto: Si tus gastos superan tus ingresos, es necesario realizar ajustes. Incluso si crees que pronto la situación cambiará. No vivas pensando que habrán gastos que se reducirán en un plazo corto ya que siempre, siempre, pueden aparecer nuevas necesidades monetarias.

- Monitorea y revisa regularmente: Una vez que hayas establecido tu presupuesto, asegúrate de monitorear tus gastos y revisar tu presupuesto regularmente. Haz ajustes cuando sea necesario y mantén un seguimiento de tus progresos hacia tus metas financieras.

- La regla del 50/30/20: ¿De qué se trata? Es muy simple. Divide tus ingresos en tres partes:

1. El 50% de tu sueldo se destina a las necesidades, como la comida, la vivienda, los servicios básicos, el transporte, el seguro, el cuidado de los niños y créditos que tengas.

2. El 30% es para los deseos, como viajes, regalos y comidas fuera de casa. La creadora de contenido y expertas en educación financiera Romina Capetillo, recomienda abrir otra cuenta para este tipo de gastos. Si tienes X cantidad de dinero asignado a este ítem, lo traspasas a esta otra cuenta y así sabes perfectamente lo que puedes gastar.

3. Y el 20% es para ahorrar, para un fondo de emergencia o para la jubilación, y también para pagar deudas.

Ojo, ten en cuenta que esta regla es ajustable. Lo esencial es que puedas dividir en tres partes tus ingresos, no importa si es 80/10/10, ahí tu sabrás ajustarte a tu realidad.