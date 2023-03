Cómo empezar a hacer ejercicio sin abandonarlo después de una semana

Tolerar la frustración: al principio los ejercicios no saldrán perfecto y costará levantarse, pero la recompensa valdrá la pena.

Ser flexible: no siempre tendrás el mismo ánimo ni el mismo tiempo, pero hay que considerar que los grandes resultados requieren mucha repetición.

Si un día no tienes ánimo o estás enfermo, no debes castigarte por eso. Pero si estás sano, se sugiere que no pasen más de dos días sin hacer deporte o ejercicio, porque así aumentan las probabilidades que se abandone el hábito.