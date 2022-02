Dormir en pareja: consejos para que el sueño de compartir la cama no sea una pesadilla

Ronquidos, movimientos o diferencias de temperatura: pasar la noche juntos no siempre es un agrado, en especial si los hábitos son muy distintos entre las dos personas, pero hay maneras de hacer más posible el descanso. Y si no se puede, hay que quitarle el estigma en la cama matrimonial: dormir en piezas separadas no significa el fin del amor.