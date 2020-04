Guía de regalos de menos de $20.000 para mamá (edición cuarentena)

Día de la mamá y varios cumpleaños bajo distanciamiento social. Un panorama que nadie tenía en sus planes. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es festejar a tu entorno especial con algún detalle inesperado.

A continuación te dejamos opciones de regalos que puedes comprar online y que tienen despacho seguro, bajo los estándares de sanitización adecuados.

Libros, papelería y manualidades

Si tu mamá es una persona organizada - o quiere serlo- esta es una excelente alternativa. Esta ilustradora chilena tiene un buen sentido del color y la papelería es excepcional.

“Viena, 1933. Para Hedy Kiersler, joven actriz judía, su belleza ha sido salvación y tormento: la protegió de los nazis pero la condujo a un opresivo matrimonio con el traficante de armas de Hitler y Mussolini. Subestimada por todos a sus alrededor, escuchó los planes secretos del tercer reich cuando acompañaba a su esposo a fiestas y cenas de negocios”, dice la sinopsis. Se trata de una novela histórica basada en la vida de esta actriz e inventora.

Este es un excelente regalo para que tu mamá retome el bordado. Este kit incluye 4 trenzas de lana para bordar, esterilla, tela junto a una tijera y aguja para bordado.

Belleza

Es uno de los más comprados por mujeres por su aroma frutal y dulce. Es una fragancia fresca que acompaña en toda ocasión.

Otra opción de un buen maquillaje a un precio accesible es el pack que ofrece NARS. Se trata de un lápiz con acabado mate y un mini blush en tono rosado oscuro. Ideal para guardar en bolsillos pequeños de una mochila o cartera.

¿Es tu madre una fanática del delineado? Entonces el set de 3INA Love At First Sight es tu opción, ya que incluye el eyeliner con la punta más fina y precisa además de una máscara de pestañas que complementa el look. Estas son fórmulas veganas, waterproof y no testeadas en animales.

Para todas las madres que sean fanáticas de las cremas, este regalo les vendrá como anillo al dedo. Para navidad la marca L'Occitane lanzó unos packs que incluyen crema de manos, crema de cuerpo y un jabón en cuatro fragancias: verbena, cerezo, karité y almendras. Hoy se encuentran en oferta.

¿Es tu mamá de las que lucha a diario con mantener su pelo en orden? Entonces el regalo que buscas es un alisador. En este caso, la plancha de marca Meiner tiene la facultad de regulación de temperatura, además de placas de cerámicas de turmalina, las que protegen al pelo del efecto de resequedad.

Decoración y hogar

¿Para qué quiere mi mamá otra lámpara? Se trata de un regalo pensado en la comodidad y relajo de tu mamá, ya que esta luz podría ser una buena compañía para sus baños de tina. Luci Lux tiene una luz ambiental perfecta e ideal para invocar a la serenidad.

Este es un lindo regalo nostálgico para aquellas madres que tuvieron muñecas a la antigua, ya que podrán tener la cara de esta guagua en forma de macetero. Cerámicas Diógenes está haciendo despachos a todo Chile y el 20% de sus ingresos van directamente a sus artesanos. En este guaguo tu madre podrá plantar una suculenta o cactus y tu estarás aportando con una pyme.

La temperatura está descendiendo y una manta puede ser una buena alternativa de regalo. Esta opción fue electa por su suavidad. Es tan cómoda, que puede ser una buena compañera en la cama, el sillón, la terraza, o cualquier lugar en el que tu mamá disfrute de momentos de relajo. Esta disponible en azul - turquesa - rosado - morado

Si tu mamá es aficionada a la decoración y al diseño, un espejo de pared es una buena alternativa, sobre todo porque no es un regalo común. Este espejo le aportará luz y espacio.

Accesorios

Este es un clásico de clásicos. Una buena cartera siempre va a ser bien recibida y justamente existe un modelo de Aldo que se encuentra con descuento en Falabella en color negro y beige.

Otro infaltable y siempre bienvenido. Un neceser es fundamental y contribuye a la organización artículos de cuidado facial. En este caso seleccionamos uno negro por algo lógico: a veces las pinturas se abren y pueden manchar el estuche. Al ser negro, tiene menos probabilidades de que la mancha se perciba.

No hay nada mejor que tener una buena bufanda suave y abrigada para pasar el invierno. Seleccionamos esta bufanda Americanino porque es sencilla de combinar, al ser de colores oscuros, además de tener un acolchado perfecto para calentar la zona del cuello. También tienen la misma alternativa pero en marrón

Vinos

Caja de cata a ciegas de La Vinería en Hello Wine!

Si le quieres regalar vinos a tu mamá pero quieres añadirle una cuota de misterio -para que se entretenga en este periodo de encierro voluntario- te recomendamos la caja de cata a ciegas la que incluye 6 vinos cubiertos de media botella (375cc.), 10 tarjetas de cepas para catar, 6 posavasos que te hablan de mitos y verdades del vino, y un folleto explicativo de la caja junto a un mapa ilustrado de los valles vitivinícolas de Chile.