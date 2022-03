Las 11 mejores ofertas de esta semana: PS5, lavavajillas y aires acondicionados

Consola Playstation 5 (Blu-Ray 850 GB) - 16%

Va a ser casi un año y medio desde que se lanzó la PS5, pero no hay caso: sigue siendo cara y difícil de encontrar. El stock se agota rápido —los envíos siguen inestables como también la producción de componentes electrónicos— y el precio, hasta ahora, se mantenía alto. Pero una luz de esperanza para los gamers se abre estos días, con algunas rebajas en su inalcanzable valor. En Linio encontramos la versión con lector de discos a un 16% menos —su precio histórico más bajo—, eso sí pagando con tarjeta CMR. Precio normal: $949.990.

Aire acondicionado portátil Kendal ECO II 10000 BTU - 45%

Los aires acondicionados portátiles, sin ser la mejor alternativa del mercado para climatizar la casa —eso sería instalar un sistema empotrado—, sí son una muy buena opción. En especial con este bajísimo precio, ya que consiguen bajar o subir la temperatura del espacio sin gastar demasiada luz y contaminando absolutamente nada el ambiente. Este modelo Kendal es ideal para una habitación grande, como un living o un dormitorio principal. Precio normal: $329.990.

Audífonos inalámbricos Skull Candy Indy Evo - 30%

Muy populares en Estados Unidos, los audífonos Skullcandy se destacan por su versátil diseño, capaz de gustarle a gamers, kpopers, skaters o adolescentes de casi cualquier estilo, al que suman un fiable sonido, su batería potente —30 horas de duración— y una muy buena durabilidad. Hoy bajan su precio menos alcanzable a uno muy interesante. Precio normal: $99.990.

Videojuego Marvel’s Spider-Man (PS4) - 32%

Uno de los mejores juegos de los últimos cinco años —es el título de súper héroes con más rápida venta en la historia, además de ser amado unánimemente por la crítica— sigue vigente, más aún con este irresistible descuento. Un videojuego que servirá también para la PS5. Precio normal: $41.690.

Aspiradora de arrastre Electrolux GT3000 Pro - 40%

850 watts de potencia tiene esta aspiradora de arrastre Electrolux, cuyo tambor soporta hasta 20 litros. Capaz de succionar polvo y agua, tiene también una modalidad de soplido, especial para sacar la suciedad de rincones complicados, para mover residuos más grandes o incluso para inflar colchones o pelotas. Al parecer emite mucho ruido, pero se compensa con su largo cable de 7,7 metros. Precio normal: $99.990.

E-reader Kindle Paperwhite 6″ 8GB - 37%

¿Vale la pena leer libros desde una pantalla? Para algunos lectores sí, puesto que reduce costos, espacio y peso, además de facilitar la anotación, el subrayado y la interacción con lo que se lee. El aparato que recomendamos para hacerlo es el Kindle Paperwhite, la versión intermedia del lector de Amazon, resistente al agua y al polvo, con una pantalla con tinta digital de 300 ppp, una de las mejores resoluciones del mercado. Precio normal: $129.990.

Hervidor eléctrico Somela Black 2 litros 360 2200 W - 36%

En el hervidor casi nadie invierte demasiada plata ni tiempo: cualquiera que esté en oferta y que no sea horrible servirá para su cometido. Pero siendo un producto que se usa a diario —y más de una vez al día— no está mal ponerle un poco más de empeño a su elección. Nosotros sugerimos este modelo de Somela, sobrio en diseño, con dos litros de capacidad y muy rápido para llegar a la ebullición, según sus usuarios en Falabella. Precio normal: $21.990.

Lavavajillas FDV Dynamic (8 cubiertos) - 33%

El lavavajillas por fin se va haciendo un producto alcanzable para más presupuestos, más barato incluso que celulares y lavadoras de ropa, mucho más económico que refrigeradores y televisores. Este FDV es pequeño, con ocho programas de lavado y capacidad también para 8 cubiertos. Preciso para una familia de 3 o 4 personas. Precio normal: $279.990.

Notebook Lenovo IdeaPad 3 Intel Celeron N4020 / 4GB / 500Gb / 14″ - 30%

Quienes busquen un notebook sencillo pero confiable, básico pero cumplidor, en este Lenovo Ideapad encontrarán un buen compañero. No hay que exigirle mucho —no intentarlo con videojuegos demandantes ni pesados programas de diseño—, pero para estudiar, trabajar en internet o ver una que otra película no fallará. Y a este precio, no se encontrará nada mejor. Precio normal: $329.990.

Licuadora Oster All-metal-drive 550 W - 25%

Esta licuadora Oster cumple con todos los requisitos de un modelo confiable y duradero: jarra de vidrio templado, motor superior a los 500 w, cuchillas de acero inoxidable y capacidad para más de un litro. Además tiene garantía por un año y una función especial para moler hielo. Para un uso esporádico en casa, difícilmente habrá un modelo mejor a un valor tan bajo. Precio normal: $39.990.

Barra de sonido LG SP2 - 27%

Las barras de sonido son hoy la opción más conveniente para mejorar la experiencia acústica de tu TV. Son cada vez más económicas, hay para todos los gustos y complejidades, y algunas —como esta LG— satisfacen varias demandas en una pieza. Con subwoofer integrado, este soundbar consigue un sonido envolvente y preciso con apenas un par de cables y poco espacio. Precio anterior: $109.990.

