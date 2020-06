Llegar y jugar: una selección de videojuegos en oferta

El consumo de videojuegos ha tenido un explosivo aumento en los últimos meses, según han consignado artículos del New York Times y el Washington Post. Considerando la cuarentena global a la que estamos sujetos, es entendible: los videojuegos, con su cuota de escapismo, logran aportar entretención y conexión social.

Lo anterior, además, ha tenido un sostenido crecimiento a partir de las ofertas de todos tipo que se han multiplicado a lo largo y ancho de todas las plataformas de videojuegos. Así, entre descuentos y juegos gratuitos por tiempo limitado, desde consolas a todas las tiendas de dispositivos móviles, es posible encontrar algo interesante que valga la pena. Y que esté con descuento. O mejor: gratis.

Este es el panorama actual durante estos primeros días de junio. Las ofertas tienes fecha de caducidad, claro, pero lo bueno es que rápidamente van a llegar otras. Y todos contentos. Acá entonces, algunas sugerencias por plataformas.

PlayStation Store

La tienda online de PlayStation ofrece ofertas indistintamente, varias veces durante el año, dependiendo de la ocasión. En términos de fidelidad, si estás suscrito a PlayStation Plus —el hub en línea de la plataforma para poder jugar en línea con otros usuarios— puedes acceder a dos juegos gratuitos al azar, que cada mes van variando. Los juegos serán del usuario en la medida en que su suscripción al sistema se mantenga.

Por otro lado, actualmente está otorgando el doble de descuento en los juegos que están en esa categoría. Y si no se cuenta con una suscripción, la tienda ofrece varias posibilidades y ofertas, incluso meses gratis a suscripciones anuales. Pero actualmente (y por pocos días), la tienda está con sus Days of Play, donde se pueden encontrar interesantes descuentos en importantes títulos que bien merecen ser añadidos a cualquier biblioteca de juegos.

Por ejemplo, Batman: Arkham Knight, en su versión premium, está a 25 dólares ($19.100, aprox.), mientras que el muy bien criticado Assassin’s Creed: Origins —reinvención de la popular saga histórica de asesinos— está a sólo 11.99 dólares ($9.160, aprox.), y la última entrega de la saga Metal Gear Solid, Phantom Pain, está a apenas cuatro dólares ($3.056, aprox.), entre muchísimas ofertas más. Hay descuentos de hasta un 60 por ciento y varios juegos que están bajo la barrera de los 20 dólares.

Xbox Live

La plataforma Xbox Live, pionera en este concepto cuando fue presentada en noviembre del 2002, también ofrece planes y descuentos de manera constante, aunque es obvio que estos tiempos han servido para aumentar la oferta, además de los títulos gratuitos que ofrece a los usuarios que están suscritos a su servicio “gold”.

Por estos días, la tienda Xbox Live tiene un especial de “ofertas desbloquedas” —vigente hasta el próximo 15 de junio—, que incluye consolas (al menos en EE.UU.) y por supuesto, todos sus productos digitales, lo que pueden alcanzar descuentos de hasta un 75 por ciento. Sin ir más lejos, el FIFA 20 está un 70 por ciento (a $11.970) más barato de su precio tradicional. Las nuevas versiones del Mortal Kombat (50 por ciento) y del Doom (35 por ciento) también están con descuento, entre decenas de títulos para todos los gustos y edades.

Xbox Game Pass

El novel concepto impulsado por Microsoft ofrece videojuegos como un servicio, no muy distinto a la estrategia de otras plataformas de entretenimiento, como Netflix o Spotify, o el mismo servicio PlayStation Now —aún no disponible en Chile: una especie de streaming de sus productos tras el pago de un plan mensual. Xbox Game Pass funciona de manera similar: mientras se cancele una mensualidad —que dependerá del plan—, el usuario podrá acceder y descargar una creciente biblioteca de títulos de todo tipo, de manera ilimitada, los que también se pueden jugar offline. Además, el sistema incluye juegos exclusivos para la plataforma. La diferencia es que los juegos quedan almacenados en la consola, aunque se deshabilitan una vez que se deje de pagar la suscripción.

Computadores

El caso de los PC es bastante más amplio y generoso en este tema. Dejando de lado el momento actual, las ofertas, promociones y bajos precios —muchas veces ridículos—, son parte habitual en la compra de juegos para computador, con múltiples sitios disponibles para comenzar o completar una biblioteca de títulos.

Steam (con juegos para PC, MacOS o Linux)

Es actualmente la tienda más grande de venta de videojuegos en Internet. Solo durante marzo tuvo 23 millones de usuarios activos. Pero actualmente está sufriendo una seria competencia, luego de haber mantenido una hegemonía casi única por más de 15 años. Aún así, la cantidad de ofertas semanales, generalmente agrupadas en ventas por desarrollador y especiales por descuento, junto a la posibilidad de obtener juegos gratis por el fin de semana, es siempre interesante.

Por estos días, la tienda desarrollada por Valve ofrece una venta especial dedicada a Electronic Arts, uno de los publishers más grandes e importantes de la industria. Hay interesantes descuentos en todas sus franquicias, como Need for Speed, Crysis, Dragon Age, Command & Conquer y mucho más.

Pero como decíamos, no es la única: la Epic Store, reciente tienda digital armada por los creadores del Fortnite y de sagas como Gears of War, entró al mercado de las descargas digitales para PC de manera agresiva.

No solo le otorgan un porcentaje mayor de la venta a los desarrolladores, en comparación con Steam, sino que además tiene muy buenas ofertas y una gran diferencia: juegos absolutamente gratuitos, uno nuevo cada semana. Y no cualquiera. El batatazo lo pegaron hace algunas semanas con el anuncio de que el Grand Theft Auto V lo estaban ofreciendo gratis. La noticia sorpresa se viralizó rápidamente y la tienda colapsó varias horas tras la novedad. Posteriormente, tuvieron gratis el Civilization VI y por estos días, el juego gratuito es el muy entretenido juego de cocina Overcooked!.

La próxima venta “imperdible” de Steam será el 25 de junio, cuando comience el Especial de Ofertas de Primavera. Ahí habrán descuentos para regodearse de lo lindo.

Humble Bundle y paquetes de títulos

El caso de Humble Bundle y su idea de “pague lo que quiera” es muy particular. El concepto nació hace casi una década en EE.UU. con la idea de agrupar paquetes de juegos para PC por desarrollador o por temáticas específicas, y ofrecerlos, con distintos techos, a partir de donaciones por parte del público. Estas podían partir desde un dólar (sí, ¡US$ 1!) por el paquete básico, que generalmente incluye tres títulos. Si se paga sobre el promedio, se accede a más juegos, y si se supera un monto mayor, se puede acceder al pack completo, que generalmente incluye varios juegos más (muchos relativamente nuevos).

Las ofertas con los años se han ampliado a software, cómics, libros y otros productos más, con la misma mecánica. Los abonos van a la Cruz Roja, a los desarrolladores de los juegos y por cierto, a los mismos creadores de la página. Además, tienen planes de suscripción mensual para engrosar aún más rápidamente una buena biblioteca de videojuegos. El sitio bien vale la pena revisarlo periódicamente, pues siempre hay sorpresas. Por cierto, existen otros sitios que también ofrecen paquetes de códigos para descarga de juegos, pero Humble Bundle es por muy lejos el que más vale la pena.

Pero quizás el bundle o paquete de juegos más interesante e importante —y valioso— por estos días sea uno que está disponible a donación por un mínimo de cinco dólares ($3.820, aprox.). Se trata del Bundle for Racial Justice and Equality, organizado y curado por el portal indie Itch.io, cuya recaudación ya superó los dos millones de dólares y aspira llegar a cinco millones. El pack ofrece más de 740 videojuegos independientes —de todo tipo y para todos los gustos—, y todo lo que se recolecte irá en beneficio de las organizaciones anti racismo como la NAACP Legal Defense and Educational Fund y la Community Bail Fund. La cantidad de juegos es de verdad impresionante, todos para PC y muchos también para Mac. Lo que se llama un imperdible.

De todos modos, si te pierdes alguna de estas ofertas, no importa. De seguro vendrán otras igualmente buenas —o mejores— en los siguientes días.