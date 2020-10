Retomando la rutina: todo lo que necesitas para volver a las pistas

Nos encantaría decirte que es llegar y lanzarte a la calle, a simple vista pareciese que fuera así, pero trotar o salir a correr requiere de un mínimo de implementos necesarios y muy importantes. Algunos, más prioritarios que otros, por supuesto.

Por eso en Práctico, junto a Freya Venegas, experta en productos de Nike, y algunos runners aficionados, elaboramos una lista para incentivarte y ayudarte con tu espíritu corredor:

Zapatillas:

Corremos con los pies, por lo tanto, en lo primero que debiésemos fijarnos es en nuestras zapatillas.

Si solías correr y paraste en marzo por la pandemia o si te aburriste de estar en posición horizontal, desempolva tus zapatillas, sácalas del clóset y revisa su estado. Si no están en buenas condiciones, la recomendación de los expertos es buscar asesoría en tiendas especializadas. El boom del comercio online y sus ofertas -que tanto nos han facilitado la vida, sobre todo en pandemia-, quizás sea una buena opción, pero la recomendación es buscar asesoría previa antes de comprar.

Las preguntas claves que debieses hacer, nos cuenta Freya Venegas, son: ¿qué tecnología tiene esta zapatilla? Y ¿cómo podría ayudarme a comenzar o también mejorar mi entrenamiento? Lo esencial es que una zapatilla nos ayude a ir evolucionando aún cuando estemos empezando.

Lo importante de una zapatilla, dice ella, es que tenga las siguientes características: liviana, soporte, protección (buena amortiguación), comodidad, transpiabilidad y respirabilidad.

Como dato, Freya entrega la técnica correcta para probárselas y saber si tiene el calce perfecto para nosotros. “El pie debe estar pegado al talón y a la altura de los dedos debe quedar la distancia de un dedo entre tu extremidad y el borde de la zapatilla. Después de eso, la amarras desde la punta (más cerca de los dedos) apretando hacia el empeine, para que tu pie quede bien firme”.

El kilometraje de las zapatillas también es importante. Hay que tener claro que no duran para siempre. Laura Acuña, fondista y atleta, cuenta que siempre procura que cada par no supere los 450 km. Entre las recomendaciones que entrega distingue entre rodajes largos (sobre 15km), para los que utiliza las Nike Zoom Fly 3, su calzado favorito. Para rodajes mas activos (entre 10 y 15 km) sugiere casi todas las zapatillas de la línea Pegasus. De ellas, Freya Venegas recomienda la Pegasus 37 de Nike, por sus 37 años de existencia y experiencia en este deporte, por su calce especial y su gran seguridad.

Ropa adecuada:

Muchos pueden pensar que no importa con la ropa con la que salgo a trotar, que la polera de algodón con la que hago yoga o la polera de gimnasio debiesen servir sin problema, mas no. Todo es importante y hay razones de peso.

- Calcetines:

Pareciese una decisión poco relevante, pero ¿te has roto los pies en el talón o en los dedos y has culpado a la zapatilla? Bueno, la culpa quizás era del calcetín y no del calzado.

El calcetín debe adaptarse a tu pie, no puede quedarte grande, debe dejar que el pie transpire y que esté seco y cómodo. Incluso, comenta esta experta en productos de Nike, hay calcetines que traen soporte en el tobillo y en el metatarso, para entregarle más protección a tu pie.

- Calzas/short:

¿Cuál es mejor? Las dos son buenas opciones, depende lo que sea más cómodo para ti. Lo que sí, hay cosas esenciales en ambas prendas que son indiscutibles: que tenga algún detalle reflectante y que proporcione -como todo- zonas de respiribilidad.

Al momento de elegir una calza, las mujeres debiesen tener en cuenta un punto muy relevante, “no es lo mismo una calza para correr que una de trainning (gimnasio)”, detalla Freya. Las de trainning suelen tener partes más elásticas y duras para ayudarnos a afirmar la zona del core, pero las de running suelen ser más cortas y poseen tecnología que afirma las caderas y ofrecen contención muscular, lo que se traduce en menos desgaste energético, explica esta experta.

Si quieres correr, Freya es enfática al decirlo, esto no lo puedes olvidar nunca: jamás con calzas de algodón, este material lo debemos descartar de nuestra ropa de running por completo.

Si te gustan los shorts en vez de las calzas, también son una buena opción, con menos tecnología de contención muscular, pero te entregan esa sensación de libertad que algunos necesitan.

Lo que importa, es que sean shorts con corte para correr, es decir, con cortes laterales que entreguen libertad a las piernas para flectar con tranquilidad. Hay algunos incluso, que incluyen calzas cortas internas que entregan más protección y seguridad.

- Poleras

Esta prenda, al igual que las calzas o shorts, deben tener la tecnología que entregue respirabilidad. Nike trabaja por ejemplo, con la tecnología Dry Fit que te ayuda a mantenerte seco y cómodo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si utilizas una polera de algodón, al transpirar éstas comienzan a pesar, además de pegarse al cuerpo, situación que se vuelve un tanto incómoda y que genera molestias produciendo roce que a la vez raspa la piel.

Otro punto muy importante que debes tener en cuenta al comprarte una polera para correr es que sea de la talla correcta. Si te queda muy ajustada en la parte de los hombros por ejemplo, no permitirá el correcto balanceo.

Y lo ideal es que las costuras estén expuestas, que no sean internas, para evitar el roce e irritaciones.

- Sostenes deportivos

Para las mujeres esto es esencial, ya que el rebote que implica el trote no es menor, dice Freya. Un sostén deportivo debe ayudar dependiendo de la contextura femenina y pero en general, uno debe tener en cuenta los materiales de que están hechos los petos, su nivel de soporte y que también sean transpirables.

Hay también otras prendas indispensables dependiendo de dónde estamos y en qué época del año corremos. Giselle Álvarez, fondista y atleta chilena, oriunda de Puerto Montt, incluye en su tenida de running bandanas, cortavientos y guantes, debido a las condiciones climáticas a las que suele enfrentarse.

Visera/Jockey

En esta época del año, cuando el sol comienza a pegar desde muy temprano, un buen jockey o visera son fundamentales. Si ocupas cualquier jockey y de cualquier material, probablemente te incomodará y sudarás más, pero si buscas uno adecuado con respirabilidad y liviano, la sensación será completamente distinta. Lo que importa es que siempre te mantenga la cabeza fresca.

Hidratación

Sabemos que mantenerse hidratado es fundamental para todo corredor. Cuando hacemos una distancia corta no hay problema con tomar algo antes y después. Pero si tu carrera será larga, los cinturones para botella o los camelbak (las mochilas con bolsa de hidratación) que son una excelente opción para mantenerse hidratados durante el recorrido.

Bolsillo

Cuando salimos a correr solos o solas es recomendable llevar siempre algo de dinero, tu carnet y claro, las llaves de casa. Hay muchas calzas o shorts que traen pequeños bolsillos que cumplen con este objetivo, pero también existen riñoneras o bananos especiales para corredores. Si esta opción la encuentras grande y te molesta, existen unas muñequeras con cierre perfectas para llevar unas pocas cosas cuando salimos a correr.

Nunca olvides tampoco utilizar factor solar de alta protección para evitar insolaciones.