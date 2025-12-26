Año Nuevo en Chat Noir, el nuevo restorán francés de Santiago

Para una inolvidable noche de Año Nuevo los comedores de la capital suman un nuevo protagonista con la llegada de Chat Noir Bistronomie, el restaurante francés recientemente inaugurado en Lo Barnechea, a un costado del Hotel Wyndham Santiago Pettra. Y lo hace con una cena especial tanto para la noche del 31 de diciembre, además de un buffet especial de almuerzo el 1 de enero, las que pueden comprarse anticipadamente en la web: https://chatnoir.cl

Es el esperado regreso a los fogones locales de dos figuras francesas premiadas y reconocidas en la escena gastronómica chilena: Franck Dieudonné (Chef del Año en Chile 2009 y 2017, galardones obtenidos por el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile y Wikén del Diario de El Mercurio, autor de las cocinas de Le Citron, Ópera Catedral y La Brasserie), y Christophe Ferreira (ex dueño y creador de El Franchute del Barrio y de Chez Christophe), Chat Noir se instala con una propuesta gastronómica que eleva el oficio, la técnica y el respeto por el producto a través de un concepto de bistronomía contemporánea.

Más que un bistró tradicional, Chat Noir se define como un espacio donde la cocina francesa honra la técnica, el sabor y recupera la esencia del comer bien sin perder cercanía. La propuesta convive con servicios para los huéspedes del hotel, los que se extienden a quienes visitan el restaurante, incluyendo desayunos, banquetería, eventos privados, lanzamientos y reuniones corporativas, convirtiendo a Chat Noir en un punto gastronómico clave dentro del sector oriente de Santiago.

Para la cena de Año Nuevo, una comida que consta de:

Aperitivo y picoteo de entrada, más una tablita de mariscos surtidos.

Un primer tiempo de mézclum gourmet con jamón de pato, terrina casera al oporto y petit basque.

Un segundo tiempo de raviole de ostiones, crema de coral y caviar chileno.

Y un tercer tiempo de filete “estilo Rossini” con morilla, rosa de papa nativa y bombón de acelga.

Todo, con maridaje de extraordinarios vinos seleccionados por el chef y la sommelier de Chat Noir.

De postre, un plato degustación y un brindis de medianoche con espumante Gemma.

Y para el buffet del 1 de enero de 2026:

Un mix especial, caliente y frío, con una selección de pescado, carnes, vegetales además de quesos, charcuteria, salsas, ensaladas, quesos, frutas y postres.

Los socios

Franck Dieudonné, chef francés formado en Dijon y con más de 40 años de trayectoria internacional, su trabajo ha sido reconocido con la máxima distinción de 7 tenedores en Wikén de El Mercurio. Con experiencia en Francia, Suiza, Reino Unido y Nueva Caledonia, Franck ha trabajado tanto en restaurantes de alta gastronomía como en proyectos de consultoría, hotelería y desarrollo culinario. Su dominio técnico —desde la cocina clásica hasta la innovación contemporánea— sustenta el corazón culinario de Chat Noir.

Por su parte, Christophe Ferreira, nacido en París y criado en Bretaña, aporta la mirada sensible y humana de la “cocina de barrio”. Economista de formación y heredero de la tradición gastronómica de su abuela, dueña de un pequeño restaurante en el barrio de La Bastilla de París, desarrolló en Chile una trayectoria reconocida tras la creación de El Franchute del Barrio, uno de los bistrós más emblemáticos del Persa Bio Bío. Su retorno a la restauración en Chat Noir representa un reencuentro con sus raíces y con la cocina hecha con afecto, memoria y autenticidad.

Chat Noir Bistronomie

Dirección:Comandante Malbec 12851, Lo Barnechea

Estacionamiento gratis en Hotel Wyndham Pettra.

Web: https://chatnoir.cl

Instagram: https://instagram.com/ChatNoir.Bistronomie

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chat-noir-bistronomie/

Reservas: +569 2739 2460