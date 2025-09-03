Armario Margozzini: minimalismo, exclusividad y jeans de tiro corto
Una nueva propuesta aterriza en Chile con la promesa de transformar el armario femenino: Armario Margozzini, una marca que apuesta por la calidad, el diseño atemporal y la exclusividad. Su filosofía es clara: menos es más, y cada prenda está pensada para perdurar en el tiempo, acompañando a la mujer en distintas etapas de su vida.
Fundada por las publicistas Andrea Baier y Tere Margozzini, esta marca nace de una amistad y una visión compartida: ofrecer jeans de tiro corto —low rise— con diseño italiano, una silueta que desafía las tendencias actuales y se posiciona como un básico versátil y sofisticado. A estos se suman poleras confeccionadas en algodón 100% Pima, elevando lo esencial a una categoría premium.
El desarrollo de la colección contó con la asesoría de Libre Salcedo, experta textil con más de 25 años de trayectoria y reconocimiento internacional en el mundo de la moda de alta gama. Desde Lima, Salcedo aportó su mirada técnica y estética para consolidar una propuesta coherente y de alto estándar.
Armario Margozzini no solo propone una estética, sino una actitud: vestir con intención, elegir con criterio y construir un estilo propio desde la autenticidad. La marca ya comienza a captar la atención de quienes buscan algo más que moda: una experiencia, una identidad y una declaración silenciosa de elegancia.
Lo puedes encontrar desde ahora en la tienda Mundano de Luis Pasteur o a través de Instagram.
