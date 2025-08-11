Conoce la línea de productos de lactancia y funcionales de BabyRosen: diseño, contención y bienestar para los primeros cuidados

BabyRosen, la nueva marca de Rosen para bebés, presenta su línea de productos para la lactancia, baño y descanso. Esta colección combina diseño moderno, materiales seguros y bienestar, destacando su alianza con la marca belga Doomoo, experta en ergonomía y textiles certificados para el desarrollo de soluciones funcionales para padres y cuidadores.

La colección incluye cojines de maternidad y lactancia, nidos, pañuelos de lactancia y accesorios como cojines posicionales y colchones de baño antideslizantes. Estos completan una propuesta centrada en el bienestar real de las familias, con textiles seguros, lavables y pensados para el uso diario.

“En BabyRosen entendemos que la comodidad de una guagua parte por el bienestar de quien la cuida. Por eso, cada producto de esta línea fue elegido pensando en ese equilibrio: apoyar a madres, padres y cuidadores en una etapa demandante, con soluciones que entreguen contención, suavidad y alivio real en el día a día”, comentó Beatriz Lagos, business development manager de Baby Rosen.

Entre los más destacados se encuentran:

- Cojin Buddy : El más versátil de la línea, ideal para embarazo, lactancia y apoyo del bebé. Su relleno de microperlas ultrafinas y silenciosas se adapta al cuerpo sin hacer ruido, y su funda de algodón orgánico stretch entrega máxima suavidad. Además, tiene fundas intercambiables en diferentes texturas y colores.

- Cojín Comfy Big : Ideal para el embarazo, ya que ofrece el soporte necesario para descansar cómodamente, también es perfecto para la lactancia materna y/o mamadera, ya que ayuda a encontrar una postura más cómoda, facilitando el vínculo familiar. Pensado para quienes buscan el máximo soporte y contención. Su gran tamaño lo hace ideal para distintas posiciones durante el embarazo y lactancia.

- Cojín Softy : Está diseñado para brindar comodidad y versatilidad en cada momento. Compacto, suave y ultra cómodo, se ajusta perfectamente a la cintura durante la lactancia u hora de la mamadera, creando el entorno ideal para el bebe. Es ideal para espacios pequeños o uso diario, sin sacrificar comodidad. Su forma ergonómica, relleno de microperlas y textil stretch certificado lo hacen suave, flexible y muy funcional, tanto para lactancia como para posicionar a la guagua.

- Nido Cocoon : Ofrece un entorno seguro y contenido para los primeros meses. A diferencia de otros nidos, incluye cinturón de sujeción, tejido 3D ventilado en la zona de la cabeza y algodón orgánico lavable, combinando confort y seguridad postnatal.

- Pañuelo Mom&Play : una solución práctica y versátil que acompaña a las madres en cada momento del día. Su anillo antideslizante de silicona no solo asegura buen ajuste al cuello, sino que también funciona como mordedor, aliviando la dentición de la guagua mientras entrega comodidad y privacidad al amamantar.

- Seat & Grow : Recién incorporado a BabyRosen, es un asiento evolutivo que acompaña a la guagua desde recién nacido hasta los 25 kg. Primero como asiento con arnés, luego como puff para etapas mayores. Su relleno de microperlas se adapta al cuerpo y su funda de algodón orgánico certificado entrega suavidad y seguridad. Una propuesta única en el mercado chileno, ideal para darles a las guaguas un espacio propio dentro del hogar.

“En los primeros meses, todo gira en torno a la guagua, pero también importa cómo se siente quien la cuida. Por eso, elegimos productos que entregan alivio real: que acompañan, contienen y hacen más llevadero el día a día. Porque cuidar también es sentirse cómoda, sostenida y tranquila”, agregó Lagos.

Además de su venta online, BabyRosen cuenta con dos tiendas físicas en La Dehesa y Vitacura, donde es posible ver, probar y experimentar sus productos con un acompañamiento personalizado. Estos espacios están pensados para que cada familia pueda descubrir, de manera cercana, las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades.