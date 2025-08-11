SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Publirreportajes

Conoce la línea de productos de lactancia y funcionales de BabyRosen: diseño, contención y bienestar para los primeros cuidados

BabyRosen, en alianza con la reconocida marca belga Doomoo, presenta una línea pensada para acompañar con confort y funcionalidad los primeros momentos de la crianza.

Por 
Publirreportajes .

BabyRosen, la nueva marca de Rosen para bebés, presenta su línea de productos para la lactancia, baño y descanso. Esta colección combina diseño moderno, materiales seguros y bienestar, destacando su alianza con la marca belga Doomoo, experta en ergonomía y textiles certificados para el desarrollo de soluciones funcionales para padres y cuidadores.

La colección incluye cojines de maternidad y lactancia, nidos, pañuelos de lactancia y accesorios como cojines posicionales y colchones de baño antideslizantes. Estos completan una propuesta centrada en el bienestar real de las familias, con textiles seguros, lavables y pensados para el uso diario.

“En BabyRosen entendemos que la comodidad de una guagua parte por el bienestar de quien la cuida. Por eso, cada producto de esta línea fue elegido pensando en ese equilibrio: apoyar a madres, padres y cuidadores en una etapa demandante, con soluciones que entreguen contención, suavidad y alivio real en el día a día”, comentó

Beatriz Lagos, business development manager de Baby Rosen.

Entre los más destacados se encuentran:

-Cojin Buddy: El más versátil de la línea, ideal para embarazo, lactancia y apoyo del bebé. Su relleno de microperlas ultrafinas y silenciosas se adapta al cuerpo sin hacer ruido, y su funda de algodón orgánico stretch entrega máxima suavidad. Además, tiene fundas intercambiables en diferentes texturas y colores.

-Cojín Comfy Big: Ideal para el embarazo, ya que ofrece el soporte necesario para descansar cómodamente, también es perfecto para la lactancia materna y/o mamadera, ya que ayuda a encontrar una postura más cómoda, facilitando el vínculo familiar. Pensado para quienes buscan el máximo soporte y contención. Su gran tamaño lo hace ideal para distintas posiciones durante el embarazo y lactancia.

-Cojín Softy: Está diseñado para brindar comodidad y versatilidad en cada momento. Compacto, suave y ultra cómodo, se ajusta perfectamente a la cintura durante la lactancia u hora de la mamadera, creando el entorno ideal para el bebe. Es ideal para espacios pequeños o uso diario, sin sacrificar comodidad. Su forma ergonómica, relleno de microperlas y textil stretch certificado lo hacen suave, flexible y muy funcional, tanto para lactancia como para posicionar a la guagua.

-Nido Cocoon: Ofrece un entorno seguro y contenido para los primeros meses. A diferencia de otros nidos, incluye cinturón de sujeción, tejido 3D ventilado en la zona de la cabeza y algodón orgánico lavable, combinando confort y seguridad postnatal.

-Pañuelo Mom&Play: una solución práctica y versátil que acompaña a las madres en cada momento del día. Su anillo antideslizante de silicona no solo asegura buen ajuste al cuello, sino que también funciona como mordedor, aliviando la dentición de la guagua mientras entrega comodidad y privacidad al amamantar.

-Seat & Grow: Recién incorporado a BabyRosen, es un asiento evolutivo que acompaña a la guagua desde recién nacido hasta los 25 kg. Primero como asiento con arnés, luego como puff para etapas mayores. Su relleno de microperlas se adapta al cuerpo y su funda de algodón orgánico certificado entrega suavidad y seguridad. Una propuesta única en el mercado chileno, ideal para darles a las guaguas un espacio propio dentro del hogar.

“En los primeros meses, todo gira en torno a la guagua, pero también importa cómo se siente quien la cuida. Por eso, elegimos productos que entregan alivio real: que acompañan, contienen y hacen más llevadero el día a día. Porque cuidar también es sentirse cómoda, sostenida y tranquila”, agregó Lagos.

Además de su venta online, BabyRosen cuenta con dos tiendas físicas en La Dehesa y Vitacura, donde es posible ver, probar y experimentar sus productos con un acompañamiento personalizado. Estos espacios están pensados para que cada familia pueda descubrir, de manera cercana, las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades.

Más sobre:Presentado por

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Parlamentarios solicitan más seguridad para mineros y piden salida de Máximo Pacheco: “Por dignidad debería dar un paso al costado”

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Por dictamen sobre TNE: UDI emplaza a Jara a aclarar su posición por publicación de las JJ.CC. en contra de Dorothy Pérez

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno
Chile

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”
Negocios

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

El Teniente: lo que se abre y lo que aún sigue cerrado tras el accidente

Matthei destaca cercanía con propuestas económicas de la CPC y economista exconcertación asume rol activo en comando

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura
El Deportivo

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura

Coquimbo reacciona y defiende a Miguel Pinto de las acusaciones de Limache: “Ese relato falaz escogió a la persona equivocada”

El ‘salvavidas’ de Curicó Unido a los hinchas que lo acompañaron al empate ante Deportes Concepción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje
Cultura y entretención

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Teatro Zoco estrena thriller en tiempo real con Julio Milostich, Jaime Omeñaca y Fernanda Finsterbusch

Confusiones y certezas

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”
Mundo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?