Deporte motor: ELF presenta en Chile variedad de lubricantes de alta gama

Con más de cinco décadas marcadas por estar al lado de grandes leyendas de la competición tuerca e incontables victorias en F1, DAKAR, World Endurance Championship, MotoGP, World Superbike, entre otras grandes competencias, ELF, la reconocida marca de lubricantes de TotalEnergies, refuerza el mercado chileno con la presentación de una serie de productos premium para autos y motos.

Sus productos, orientados a autos y motos de alta gama, protegen todos los componentes del motor: pistones, levas, camisas de cilindros, tren de válvulas y cigüeñal, asegurando el motor siempre limpio para funcionar de manera óptima. El objetivo es, por lo tanto, estar a la altura de los conductores más exigentes y apasionados por el mundo motor.

ELF cuenta con una variedad de lubricantes para adaptarse a las necesidades de los diversos tipos de usuarios, que la marca francesa ha desarrollado con la más alta tecnología, permitiendo a los motores alargar su vida útil, estar más protegidos y alcanzar el máximo rendimiento.

“ELF es una marca mundialmente ligada a la pasión. Esa misma pasión es la que sentimos quienes formamos parte de ELF y que nos hace sentir orgullosos de ofrecer lubricantes con la más alta tecnología, ahora al servicio de los autos y motos de nuestro país”, señaló Daniel Fellhandler, Director General Adjunto de TotalEnergies Marketing Chile.

Productos disponibles

La historia de ELF está colmada de leyendas. Pilotos y vehículos inolvidables que marcaron a fuego la historia del deporte motor. Ahora, con la presencia de la más alta tecnología en lubricantes para autos y motos en Chile, sigue escribiendo una historia escrita por leyendas.

En el segmento de autos, la compañía ofrece la gama de lubricantes ELF Evolution, diseñados con tecnología de última generación para contribuir a una mayor vida útil de los vehículos. Además presenta el producto HTX Chrono, adecuado para autos deportivos, con motores modificados o reacondicionados, que permite aprovechar toda la potencia del motor, sin ningún riesgo de desgaste o deterioro mecánico.

Tras un reciente lanzamiento a mediados de mayo, ELF cuenta con embajadores que contaron las ventajas que tiene contar con los lubricantes en tu vehículo, marcando la diferencia a la hora de arrancar por carretera y sentir la seguridad de un vehículo que dará lo mejor de sí.

Los embajadores en Chile de ELF.

Uno de ellos es Federico Sánchez, arquitecto y comunicador chileno, fanático del mundo tuerca, y no se guardó conceptos para hablar del gigante francés. “ELF es una marca que tiene todos los atributos de aquellas marcas que han participado en la construcción de un imaginario del deporte motor en el mundo. Hay pocas marcas más genuinamente racer que ELF. Nace en 1967 y en 1968, un año después, Henri Pescarolo gana. De ahí vienen todos los grandes. Es como si tu dijeras un concentrado de pasión, y eso es ELF”, destaca.

En tanto, para el segmento de motos, la compañía presenta ELF Moto 4 tiempos y ELF Moto 2 tiempos, contando así con una variedad de alternativas para obtener el máximo rendimiento de cada moto, sea cual sea su característica.

Tomás de Gavardo, piloto rally Dakar de rally cross country, y campeón del mundo Junior Bajas FIM 2019, dice que conoce a ELF desde que nació cuando su padre corría los Dakar “Lo más importante para mí es que esta marca se prueba en circuito, se prueba en competición, en carrera, en la pista, y eso no es algo que la mayoría de las marcas hacen. El aceite y el lubricante son gran parte lo que me dan a mí el andar en la moto. Me dan confianza y seguridad para mi y mis carreras, y estar tranquilo arriba de la moto”.

“Nuestra marca tiene más de 50 años. Una marca europea, super legendaria, de pasión como decimos, que levanta temperatura, por ser una marca pistera, con toda una trayectoria de participación en las grandes competiciones”, sentencia Luis-David Rodríguez, vicepresidente de zona andina de Total Energies.

ELF está presente en el mercado de lubricantes en Chile gracias a TotalEnergies, que ofrece una amplia gama de productos diseñados para cubrir las necesidades de los segmentos auto, moto, agro e industria. Más información en www.totalenergies.cl