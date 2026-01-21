Este verano, la entretención familiar se vive a gran escala con Funpark, el parque inflable familiar más grande de Latinoamérica. Con una propuesta diseñada para sorprender a grandes y chicos, la marca presenta Summer Funpark, una experiencia que reúne más de 15.000 metros cuadrados de juegos y actividades, distribuidos en seis parques a lo largo del país.

Reconocido como uno de los panoramas familiares mejor evaluados de Chile, con una calificación promedio de 4,7 de 5 estrellas, Funpark se ha consolidado como un referente en entretención activa e inclusiva. Su propuesta combina movimiento, deporte, adrenalina y diversión en un entorno seguro, pensado para que toda la familia pueda disfrutar al mismo tiempo.

FUNPARK, el parque inflable más grande de Chile presenta ”Summer FUNPARK” el mejor evento del verano 2026

Summer Funpark llega para refrescar la temporada con una experiencia cargada de acción: juegos inflables de gran escala, pistolas de agua, toboganes, piscinas de pelotas y múltiples atracciones que invitan a romper la rutina. A esto se suma una programación diaria con animación, concursos, regalos y sorpresas, lo que convierte cada visita en una experiencia distinta.

La entrada incluye acceso libre e ilimitado a todos los juegos durante una hora, permitiendo que niños, jóvenes y adultos disfruten sin restricciones dentro del parque. Además, Funpark ofrece alternativas pensadas para las familias, con packs familiares con descuento, facilitando el acceso a una experiencia de gran formato a un precio conveniente.

La entrada general tiene un valor de $10.500, mientras que los packs familiares permiten que más personas disfruten pagando menos. Durante esta temporada, Funpark estará presente en importantes centros comerciales del país, como Espacio Urbano Puente Alto, Mallplaza Oeste, Mall Paseo Quilín, Mall Arauco Maipú, además de Jumbo 1 Norte y Mall Puertas del Mar.

Con esta propuesta, Funpark reafirma su liderazgo en el entretenimiento familiar y se posiciona como uno de los panoramas imperdibles del verano. El plan está listo: solo falta vivir la experiencia y disfrutar de una temporada llena de juego, movimiento y diversión en grande.