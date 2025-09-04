SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Publirreportajes

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

En un mercado donde la gastronomía y el entretenimiento suelen caminar por senderos separados, Kairos ha decidido unirlos bajo un mismo concepto. Así nace Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club, la nueva propuesta de la reconocida cervecería independiente que llega a Parque Arauco con un objetivo claro: convertirse en ese lugar del barrio que siempre invita a volver.

Por 
Publirreportajes .

Kairos Badass no es un restaurante más. Es un espacio que respira identidad y creatividad, donde la gastronomía urbana contemporánea, la coctelería de autor y la música se encuentran en perfecta armonía, siempre con la cerveza como corazón de la experiencia. Si en Kairos Garden el reto fue levantar un beer garden de gran escala, abierto, diverso y familiar, en Badass el plan fue diferente: diseñar un ambiente más íntimo, moderno y cercano, pensado para quienes buscan disfrutar cada momento de manera única.

Durante el día, el local es un punto de encuentro para almuerzos relajados con colegas, brunch de fin de semana con la familia o incluso para quienes llegan con el computador a trabajar acompañados de un café de especialidad o un schop bien tirado. Al caer la tarde, la atmósfera se transforma y aparece el after office con piqueos y cócteles, para luego dar paso al Social Club: un escenario donde la música —curada en torno al afro house, tribal y alternativas independientes— crea el ambiente perfecto para cerrar la jornada.

La propuesta gastronómica es tan versátil y tiene un sello indiscutible: la mano de su chef, con experiencia en alta cocina, que encontró en Kairos la oportunidad de innovar y llevar la técnica a un terreno urbano y contemporáneo. Los piqueos son ideales para compartir y abrir el apetito; los platos sorprenden con preparaciones elaboradas como el Pepper Steak Cremoso, un filete sobre salsa pepper acompañado de ñoquis y bechamel; las hamburguesas destacan con creaciones originales como la Jungle Boogie con palta apanada o la Le Fondeu que duerme sobre un queso fundido; y en el sushi, el ceviche King Kong con su salsa acevichada ahumada ya es un favorito de la casa. Todo con un estilo propio que busca reinterpretar sabores inspirados en los viajes de los fundadores y adaptarlos al paladar chileno, pero siempre con un respaldo de técnica culinaria que marca la diferencia.

La coctelería de Badass es otro de sus puntos altos. La barra está diseñada para ser protagonista y no un simple complemento: aquí conviven clásicos como el popular Espresso Martini, junto a creaciones propias que ya marcan tendencia. Entre ellas, “El Amor Que Nunca Fue”, un cóctel que sorprende por su equilibrio entre dulzor y picante, o el “Coniglio Rosso”, una propuesta a base de Campari con un giro tropical y cítrico que promete convertirse en referente de la escena local en 2025 y 2026. Cada trago es concebido con detalle, bajo la premisa de que la bebida debe emocionar y contar una historia tanto como la comida o la música.

El diseño y la decoración completan esta experiencia multisensorial. Fiel al estilo de Kairos, Badass mantiene un aire vintage, pero lo lleva hacia un pop art vibrante que convive con un entorno natural lleno de vegetación. Nada está puesto al azar: cada rincón busca transmitir el espíritu de la marca, y por supuesto, el conejo —símbolo eterno de Kairos— sigue presente como anfitrión y narrador silencioso de la experiencia.

La historia de Kairos da sentido a todo esto. Nacida con la convicción de que la cerveza artesanal representa momentos únicos e irrepetibles, la marca ha crecido apostando por la calidad, la innovación y la cercanía. Lo que comenzó en la fábrica y se expandió en el Garden, hoy se proyecta en Badass como un paso natural de ese camino: un ciclo que siempre empieza en la elaboración de la cerveza y termina en el cliente, con experiencias que trascienden lo gastronómico para convertirse en memorias compartidas.

Con Badass, Kairos reafirma que no se trata solo de hacer cerveza. Se trata de crear mundos completos donde gastronomía, coctelería, música y cultura se unen, siempre con la misma obsesión por el detalle y la coherencia. La invitación es clara: dejarse llevar por un espacio donde cada plato, cada trago y cada canción cuentan una parte de la historia de una marca que busca involucrar a las personas en el universo de la cerveza artesanal como nunca antes se había visto en Chile.

Más sobre:Presentado por Kairos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Robo armado a farmacia en Buin genera persecución y Carabineros logra detener a cuatro involucrados

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”
Chile

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles
Negocios

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia
El Deportivo

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia

Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido

Exjugador del Betis revela tenso cruce con Manuel Pellegrini: “Fue la pelea más fuerte que tuve en mi vida”

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club
Finde

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro
Mundo

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral