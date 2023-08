“Llegué a la astrología a partir de un interés antropológico”

A sus 41 años, Juan Pablo Etcheverry ha consolidado una carrera diversa que es digna de conocer. En su experiencia laboral se ha involucrado en mayor medida en la gestión de proyectos, el desarrollo de emprendimientos y la gestión del cambio cultural.

Al mismo tiempo, las experiencias vividas a lo largo de los años en viajes, el trabajo y estudios de diversa índole, lo llevaron a realizar un magíster en antropología, lo cual significó un punto de inflexión para configurar la mirada que tiene sobre una de sus grandes pasiones: La astrología.

Juan Pablo conversa con Revista Paula y repasa lo que ha sido este camino hasta convertirse en astrólogo, contándonos sobre su proyecto Astralis, el cual busca ser una fuente de inspiración para muchos y muchas que persiguen en este tipo de estudio un cambio en su perspectiva de vida.

-¿Cómo es que un ingeniero que ha investigado y trabajado en temas de sustentabilidad, resiliencia en organizaciones y la gestión de proyectos, entre otros, termina siendo astrólogo?

Ha sido un largo camino, como mencionas, me he involucrado en varios de los temas que enunciaste, pero tengo 41 años y empecé a trabajar en el mundo de la ingeniería a los 23. Puedo decir que llegué a la astrología como parte de un proceso de búsqueda. Desde muy chico me he interesado por lo trascendente y los misterios de la vida, pero no adquirí cierta consciencia de aquello sino hasta cuando tuve más o menos 20. Desde allí, han sido años de estudios, prácticas y viajes vinculados a diversos campos y disciplinas. En estos últimos cinco años, he ido convergiendo hacia una visión más estética, creativa y simbólica de la realidad. Es en este contexto donde me encuentro con la astrología.

-¿Por qué crees que puede ser importante estudiar astrología hoy?

Creo que puede ser importante por muchos motivos, desde mi enfoque por supuesto, diría que, como lenguaje a aprender, permite justamente el desarrollo del pensamiento simbólico, el cual ha sido vital para nuestra supervivencia y adaptación como especie. En ese sentido, puede ser de gran utilidad su aprendizaje en tiempos tan fragmentados en su mirada. Estás fracturas acarrean a mi juicio, varios de los problemas complejos y de índole sistémico con los que estamos lidiando, como lo son; por ejemplo, el cambio climático, las migraciones, la destrucción del medio ambiente, el aumento de la inequidad, la falta de cohesión social, entre otros.

-¿De qué se trata Astralis y cómo intentas plasmar el enfoque que describes en este proyecto?

Una de las maneras de concebir la astrología, es observarla como un modelo de la experiencia humana. Astralis es una escuela de astrología que tiene como propósito aportar en el desarrollo del pensamiento simbólico. En definitiva, se podría decir que la finalidad última de este proyecto, tiene que ver con entregar una herramienta que contribuya al autoconocimiento y la comprensión del modo en el que nos relacionamos día a día con nuestro entorno.

Ahora, ¿cómo pretendo que esto se logre de manera concreta?, centrándonos de manera focalizada en la lectura de cartas natales.

Actualmente tenemos servicios de lectura de cartas natales y de la técnica de la revolución solar, así como también, un diplomado que hemos llamado Astrología 6X, dónde ofrecemos aprender a leer cartas natales en 6 meses.

Juan Pablo Etcheverry, director de la Escuela de Astrología Astralis.

-Con respecto al diplomado, ¿por qué se informa en el sitio web que es hasta 6 veces más focalizado?

Porque en la actual oferta disponible en el mercado, se busca principalmente formar astrólogos. Quiénes recibimos esa educación, debido a la mayor amplitud de su currículum, recién podemos estar leyendo cartas natales terminados los 2 o incluso los 3 primeros años (6 semestres). De allí viene el “hasta 6 veces más focalizado”, porque ofrecemos leer cartas natales en 6 meses en lugar de los hasta 36 meses que puede implicar el hacerlo en una escuela de astrología. Es importante aclarar, por lo tanto, que esta escuela, al menos no en este momento, está muy lejos de tener la intención de formar astrólogos.

-¿En qué se fundamenta dicho método de enseñanza?

El método se fundamenta esencialmente sobre un marco de trabajo conocido en el mundo organizacional como Scrum. Este marco, permite acelerar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de productos, pero requiere del compromiso activo de los estudiantes. Esto no implica nada del otro mundo, disciplina, constancia y evaluaciones periódicas. Enfatizando eso sí en el reforzamiento asistido y la retroalimentación personalizada.

-Mencionaste que además ofrecían servicios de lectura de cartas natales, pero también de la revolución solar, ¿podrías explicarnos que implica esto último?

A medida que el tiempo de vida va transcurriendo, la interpretación de los símbolos natales va matizándose y complejizándose. Debido a la dinámica simbólica propia del tránsito de los planetas a través de la eclíptica o cinturón zodiacal, es que adquieren sentido las técnicas complementarias de prognosis (predicción). La revolución solar es una de las más conocidas y se fundamenta en el hecho de que cada nuevo “cumpleaños astrológico” implica un inicio de año que trae consigo nuevos desafíos, temáticas y períodos más activos. Por medio de esta lectura, el consultante puede tomar mayor consciencia de aquello.

