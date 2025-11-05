OFERTA ELECCIONES $990
​​​Opera con las noticias, sin sorpresas

¿Por qué el modelo de precios de un bróker importa más que nunca durante las noticias de alto impacto?

Por 
Publirreportajes .

Los segundos se agotan antes del anuncio de las nóminas no agrícolas (NFP). Un trader está preparado, con una estrategia definida, listo para actuar ante uno de los eventos que más mueven el mercado. Los datos se publican, la volatilidad explota y el precio de entrada termina lejos de lo esperado. El spread se ha ensanchado, lo que consume el potencial de la operación incluso antes de que empiece.

Este no es un escenario raro. Es familiar para cualquiera que opera con noticias de alto impacto. Los anuncios de bancos centrales, las reuniones de la OPEP o las publicaciones de datos económicos clave pueden generar olas de volatilidad en los mercados. El desafío para los traders en estos momentos es aprovechar las oportunidades potenciales, con el deslizamiento y el ensanchamiento de los spreads en mente. ¿Por qué? Porque pueden erosionar rápidamente una estrategia bien planeada.

Los costos ocultos de operar con noticias

Cuando los mercados se mueven rápido, los spreads que normalmente son de unos pocos pips pueden expandirse de repente a varias veces su tamaño. Solo eso eleva los costos de trading en el peor momento posible. El deslizamiento agrava el problema: la diferencia entre el precio de la orden esperada y la ejecución real. Incluso una demora de unos pocos milisegundos puede convertir una buena entrada en una mala.

Juntos, los spreads amplios y el deslizamiento actúan como un “impuesto a la volatilidad”. No solo hacen que el trading sea costoso, sino que afectan la confianza del trader al introducir incertidumbre en los costos y en los resultados.

Condiciones tan estables como un escudo

La previsibilidad es un activo valioso en el trading. Aunque nadie puede predecir con precisión los movimientos del mercado, los traders deben poder contar con que su bróker mantenga las condiciones estables sin importar qué suceda. Los spreads estables y la ejecución confiable crean esa base, lo que asegura que los costos se mantengan controlables y las estrategias se puedan ejecutar según lo previsto.

Esta estabilidad permite a los traders concentrarse en el análisis y el momento adecuado. Les permite ejecutar su estrategia con confianza, sabiendo que los costos inesperados no afectarán sus ganancias potenciales. En la práctica, es la diferencia entre operar con confianza y operar con indecisión.

Un nuevo referente en las condiciones de mercado

Ofrecer estabilidad bajo presión requiere más que promesas; exige una infraestructura sólida. Exness ha invertido fuertemente para construir un entorno de trading que se mantiene firme incluso durante las noticias de alto impacto.

Por ejemplo, el oro (XAUUSD), famoso por sus movimientos bruscos durante la incertidumbre. Exness ofrece los spreads más ajustados en oro, que se mantienen estables incluso después de que se publican las noticias.1 La misma estabilidad se aplica a otros activos populares como EURUSD, GBPUSD,2 y US30.3

Este rendimiento se extiende a los mercados de criptomonedas. Los spreads en BTCUSD, por ejemplo, son estables el 99.98 %4 del tiempo, lo que genera costos de trading que pueden ser hasta un 79 % más bajos que con otros brókeres.5 Este precio se respalda con una tecnología de ejecución que ofrece más de tres veces menos deslizamiento, lo que asegura que los traders obtengan los precios que esperan con mayor frecuencia.

Más allá de la ejecución: transmitir confianza al trader

La confianza de un trader no se basa solo en las condiciones presentes en el fragor del momento. También tiene que ver con el control antes y después de una operación. Por eso, las funciones como los retiros instantáneos y las herramientas de gestión de riesgo son tan importantes.

Exness ha abordado este problema al automatizar el 98 % de sus retiros,6 lo que permite a los clientes acceder a su dinero 24/7 sin comisiones internas, los traders pueden operar con la seguridad de que sus ganancias siempre son accesibles.

Al mismo tiempo, herramientas como el nivel de stop out del 0 % y la protección contra saldo negativo dan a los traders claridad sobre sus posiciones. Con un nivel de stop out del 0 %, las posiciones se mantienen abiertas siempre que el margen lo permita, en lugar de ser cerradas prematuramente por el bróker. Esta flexibilidad ayuda a los traders a resistir los cambios bruscos a corto plazo, y en la práctica, los clientes de Exness experimentan tres veces menos stop outs en comparación con el promedio de la industria.7

Además, la protección contra saldo negativo asegura que los traders nunca puedan perder más que el saldo de su cuenta.

En mercados impulsados por las noticias, muchas veces, la diferencia entre una operación exitosa y una fallida se reduce a la capacidad del bróker para ofrecer condiciones estables cuando más importa. Al minimizar los costos ocultos de la volatilidad y darles a los traders confianza en su ejecución y acceso a los fondos, los brókeres como Exness permiten a los traders concentrarse en lo que mejor saben hacer: navegar los mercados con habilidad y estrategia.

1 Las afirmaciones sobre los spreads más ajustados y más estables se refieren a los spreads máximos más bajos y los spreads medios más ajustados de la cuenta Pro de Exness, para XAUUSD y USOIL, según los datos recopilados entre el 2 y el 25 de mayo de 2025, cuando se comparan con los spreads correspondientes de las cuentas sin comisiones ofrecidas por otros brókeres.

2 Las afirmaciones sobre los spreads más estables se refieren a los spreads máximos para el EURUSD y GBPUSD durante los dos primeros segundos tras la publicación de noticias de gran impacto. Esta comparación se ha realizado entre la cuenta Pro de Exness y las cuentas sin comisiones de varios competidores, sin incluir la comisión del agente, entre el 1 de enero y el 23 de agosto de 2024.

3 La afirmación sobre los spreads más estables en US30 se refiere a los spreads máximos más bajos en la cuenta Pro de Exness para US30, según datos recopilados entre el 13 de octubre y el 26 de octubre de 2024, cuando se comparan con los spreads máximos de las cuentas sin comisiones de otros brókeres.

4 Los spreads del CFD sobre BTCUSD en la cuenta Standard se mantuvieron estables en sus niveles mínimos durante el 99.98 % del tiempo, entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2025

5 La afirmación de la reducción del 67 % en los spreads de ETHUSD se refiere a una reducción del spread en CFD sobre ETHUSD en cuentas Standard, al comparar los spreads entre el 22 de junio y el 30 de junio de 2025 con el promedio de noviembre de 2024

6 En Exness, más del 98 % de los retiros se procesan automáticamente. “Retiros más rápidos” se refiere a una comparación del tiempo de procesamiento de retiros de Exness frente a otros tres brókeres, actualizada por última vez el 07/05/2025. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función del método de pago elegido.

7 En promedio, Exness tiene tres veces menos stop outs que sus competidores. El análisis cubre las órdenes para abril de 2025, donde se compara el nivel de stop out del 0 % de Exness con los niveles de tres competidores (15 %, 20 %, 50 %). Para normalizar los ratios extremos, los resultados de stop out se han transformado mediante la raíz cuadrada y los valores se han redondeado al número entero más cercano, sin tener en cuenta las condiciones que afectan indirectamente al stop out.

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Athletic Club por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

