Una innovación tecnológica desarrollada desde la experiencia directa de la discapacidad busca posicionar a Chile como referente internacional en accesibilidad urbana digital.

Se trata de WazeWheels, una plataforma de navegación diseñada específicamente para personas con movilidad reducida, que trabaja con datos reales y verificados de rampas operativas, pendientes transitables, cruces accesibles y obstáculos urbanos.

A diferencia de aplicaciones generalistas, el sistema fue concebido desde la experiencia directa del uso de silla de ruedas.

Proyecto chileno de accesibilidad urbana con proyección internacional espera respuesta del gobierno

Su creadora, Maite Sasia, escritora chilena radicada en España y fundadora de Sasia Ediciones, desarrolló la plataforma luego de comenzar a movilizarse en silla de ruedas en 2025.

“La falta de información accesible también excluye. No saber si una ruta es viable limita decisiones básicas como salir, trabajar o estudiar”, señala.

La tecnología ya se encuentra operativa, con usuarios beta activos y evaluaciones en instancias internacionales como el eMobility World Congress. El proyecto contempla implementación piloto y escalamiento como política pública de accesibilidad urbana.

Presentación al gobierno

En ese contexto, la iniciativa fue presentada a la jefatura de gabinete del presidente electo José Antonio Kast con el objetivo de explorar una posible articulación en materia de accesibilidad e innovación tecnológica.

Desde el equipo del proyecto señalan que no se trata de una confrontación política, sino de una oportunidad institucional. “Chile reúne condiciones técnicas para convertirse en el primer país del mundo en implementar un sistema nacional de mapeo integral de accesibilidad urbana. Creemos que es una conversación que vale la pena abrir”, indican.

Maite Sasia, escritora chilena radicada en España y fundadora de Sasia Ediciones.

Oportunidad país

Según datos nacionales, más del 16% de la población vive con algún grado de movilidad reducida. La posibilidad de contar con información verificable sobre accesibilidad podría impactar directamente en autonomía personal, planificación urbana y eficiencia de inversión pública.

El proyecto continúa en conversaciones con actores internacionales mientras evalúa escenarios de implementación.

Maite Sasia Vergara

Gerente General de Sasia Ediciones.