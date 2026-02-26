SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Proyecto chileno de accesibilidad urbana con proyección internacional espera respuesta del gobierno

    WazeWheels, plataforma desarrollada por la escritora chilena Maite Sasia tras comenzar a movilizarse en silla de ruedas, propone un sistema de navegación basado en datos reales de accesibilidad. La iniciativa fue presentada al equipo del presidente electo José Antonio Kast.

    Por 
    Publirreportajes .

    Una innovación tecnológica desarrollada desde la experiencia directa de la discapacidad busca posicionar a Chile como referente internacional en accesibilidad urbana digital.

    Se trata de WazeWheels, una plataforma de navegación diseñada específicamente para personas con movilidad reducida, que trabaja con datos reales y verificados de rampas operativas, pendientes transitables, cruces accesibles y obstáculos urbanos.

    A diferencia de aplicaciones generalistas, el sistema fue concebido desde la experiencia directa del uso de silla de ruedas.

    Proyecto chileno de accesibilidad urbana con proyección internacional espera respuesta del gobierno

    Su creadora, Maite Sasia, escritora chilena radicada en España y fundadora de Sasia Ediciones, desarrolló la plataforma luego de comenzar a movilizarse en silla de ruedas en 2025.

    “La falta de información accesible también excluye. No saber si una ruta es viable limita decisiones básicas como salir, trabajar o estudiar”, señala.

    La tecnología ya se encuentra operativa, con usuarios beta activos y evaluaciones en instancias internacionales como el eMobility World Congress. El proyecto contempla implementación piloto y escalamiento como política pública de accesibilidad urbana.

    Apreta aquí para más información del proyecto

    Presentación al gobierno

    En ese contexto, la iniciativa fue presentada a la jefatura de gabinete del presidente electo José Antonio Kast con el objetivo de explorar una posible articulación en materia de accesibilidad e innovación tecnológica.

    Desde el equipo del proyecto señalan que no se trata de una confrontación política, sino de una oportunidad institucional. “Chile reúne condiciones técnicas para convertirse en el primer país del mundo en implementar un sistema nacional de mapeo integral de accesibilidad urbana. Creemos que es una conversación que vale la pena abrir”, indican.

    Maite Sasia, escritora chilena radicada en España y fundadora de Sasia Ediciones.

    Oportunidad país

    Según datos nacionales, más del 16% de la población vive con algún grado de movilidad reducida. La posibilidad de contar con información verificable sobre accesibilidad podría impactar directamente en autonomía personal, planificación urbana y eficiencia de inversión pública.

    El proyecto continúa en conversaciones con actores internacionales mientras evalúa escenarios de implementación.

    Maite Sasia Vergara

    Gerente General de Sasia Ediciones.

    Más sobre:movilidadnavegaciónsilla de ruedaselectromovilidadWazeWheelsbranded-tendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final
    Chile

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos
    Negocios

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos
    Cultura y entretención

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?