Acción de CAP entre las perdedoras del año, pero alza en precio del hierro apunta a una recuperación

La fuerte caída en las ganancias ante la baja en el precio del hierro tienen a la acción de CAP como una de las pocas perdedoras en lo que va del ejercicio. Y es que mientras el IPSA se empina 9%, seis de las 30 acciones que lo conforman anotan una rentabilidad negativa: una de ellas es CAP.

Si bien en el mes la acerera ha logrado acoplarse al salto del selectivo accionario al trepar 12%, aún así en lo que va del ejercicio el retorno del papel es de -4,24%.

Y parte de eso se explica por sus resultados. Para el primer trimestre, los ingresos de la compañía llegaron a US$ 695,4 millones, lo que implica un descenso de 11,7% respecto del mismo trimestre del año pasado, mientras que la utilidad neta fue de US$1,3 millones, muy por debajo de los US$136,5 alcanzados en el primer trimestre de 2022. El Ebitda se redujo en un 48,9% desde US$ 366,2 millones en el primer trimestre de 2022 a US$ 187,1 millones, informó la empresa.

“Los menores resultados al cierre de marzo de 2023 se explican principalmente por el menor desempeño del negocio de producción de acero, afectado por una contracción en sus márgenes operacionales, producto a su vez de niveles de costos que continuaron reflejando en parte los altos niveles de inventario que se acumularon en 2022. Adicionalmente, los márgenes se vieron impactados por los menores precios del acero, producto de la mayor competencia de importaciones chinas”, indicó CAP en su análisis razonado.

Marco Zúñiga, Asociado de Research Renta Variable en Credicorp Capital, señala que la caída del papel “está en línea con la caída del precio del hierro. Esta sería la principal explicación para el desempeño de la acción. Si vemos el precio spot del hierro de 62%, el precio ha caído alrededor de un 4% (en el año). Adicionalmente, los resultados de la división de acero de CAP han estado por debajo de las expectativas al reportar pérdidas significativas en el primer trimestre del año, lo cual también ha limitado el alza del precio de la acción”.

Sin embargo, desde el piso de noviembre del año pasado de US$83 por tonelada, el precio del hierro se ha recuperado hasta los US$115, lo que implica un alza de 40%.

El peso del hierro no es menor en la acerera. Su EBITDA al primer trimestre fue de US$US$ 366,2 millones, pero parte importante viene de los US$216 millones que reportó el EBITDA del área de minería, mientras que producción de acero implicó -US$46 millones. El área de procesamiento de acero, y el de infraestructura, aportaron US$6,9 millones y US$14 millones, respectivamente.

Para Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, su recomendación de compra sobre CAP se fundamenta en que “en el mediano plazo vemos que sí o sí el proceso de desconfinamiento de China, que se inició a fines de 2022, debería redundar en un mayor crecimiento del gigante asiático”.

Ese proceso, a su juicio, implicó por sí solo la subida en el precio del hierro: “El ajuste en el precio del hierro desde marzo a la fecha es producto de ver que la recuperación del crecimiento de China no está ausente de baches. Dicho lo anterior, nos parece que CAP es una buena inversión, pero con una visión de mediano plazo, es decir, en un plazo de seis meses a un año”, dice Araya.

En esa línea, Zuñiga apunta a que “las perspectivas hacia adelante dependerán mucho del estímulo monetario y fiscal que efectúen las autoridades chinas para impulsar la economía. La baja de tasas de esta semana puede ayudar a mejorar las perspectivas del sector inmobiliario y en consecuencia el precio del hierro. Sin embargo, aún estamos a la espera de ver mayores estímulos que podría impulsar el precio de la acción”.

Esa es la misma premisa sobre la cual Bice Inversiones mantiene a la acerera en su cartera recomendada: “China representa más de 2/3 de la demanda mundial de hierro (90% del EBITDA de CAP), en un contexto de ajustes al alza en proyecciones económicas, flexibilización de restricciones a la movilidad (contagios en niveles mínimos) y estímulos económicos directos que podrían reactivar la industria inmobiliaria y demanda de acero/hierro en 2023″,