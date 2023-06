Alejandro Micco y pacto fiscal: “El horno no está para otra cosa que una reforma acotada en temas de evasión y elusión”

El gobierno está llevando a cabo reuniones para llegar a un acuerdo en materia tributaria. A fines de julio ingresaría el proyecto al Senado. El exsubsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, dijo este lunes que dado el escenario actual lo más conveniente sería avanzar en temas de evasión y elusión, y en algunas exenciones.

“Recordemos que para poder hacer la insistencia en el Senado se requiere 2/3 de los votos. Me da la impresión que no va a haber ninguna cabida a un impuesto al patrimonio o un cambio significativo que no sea algo muy pequeño, acotado en el tema de impuesto a la renta corporativa. No lo veo factible por un tema político. Tampoco creo que va a ser bueno abrir una discusión en algo tan pequeño, dado los votos en el Senado. Es mejor hacer estos puntos que menciono, y dejar lo otro a un análisis más detallado. El horno no está para otra cosa que una reforma acotada en temas de elusión y evasión, y algo en temas de algunas exenciones”, sostuvo el exsubsecretario de Hacienda, en radio Infinita.

Y agregó que “hacer una reforma acotada ayuda a tener claridad en los próximos cuatro años de cuál va a ser el sistema tributario y carga tributaria, eso ayuda”.

Fue enfático en señalar que el proyecto debe ser acotado, debido al escenario actual.

“Dada la situación política y económica creo que es correcto insistir en una reforma, pero tiene que ser bastante acotada. Tiene que ser mucho menor a la primera reforma que planteó el gobierno y que fue rechazada. Creo que sí debe ser una reforma que trate de atacar algunos puntos, como los temas de evasión y elusión, y algunas exenciones como los fondos privados de inversión, y algo en ganancias de capital”, afirmó.

Asimismo, indicó que “quiero enfatizar el tema de la evasión y la elusión. Según el gobierno podría llegar a alcanzar a recaudar 1,5 puntos del PIB, un número que para mí es un poco optimista. De todas maneras creo que es un buen esfuerzo a hacer, ya que la evasión y elusión aparte de impedir una mayor recaudación, son elementos que distorsionan la economía”.

Por último, la exautoridad de Hacienda fue enfático en señalar que “avanzar en temas de evasión y elusión y algunas exenciones, puede ayudar a reducir algunas distorsiones que tenemos en nuestra economía”